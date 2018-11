आज 18 साल का हुआ झारखंड, सीएम रघुवर दास जनता को देंगे कई सौगातें

आज यानी 15 नवंबर को झारखंड 18 साल को हो गया है। 18 साल पहले 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। इस मौके पर गुरुवार की सुबह बिरसा मुंडा की समाधी स्थल और प्रतिमा पर सीएम रघुवर दास और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने माल्यर्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड वासियों को झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी।

झारखंड के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।



Greetings to the people of Jharkhand on their Statehood Day.



With the blessings of Bhagwan Birsa Munda, may this state scale new heights of growth and glory in the coming years.