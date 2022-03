झारखंडः भ्रष्टाचार में BSNL के DGM अमोद कुमार को दो साल की सजा, 40 हजार जुर्माना

भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई की अदालत ने बीएसएनएल के डीजीएम आमोद कुमार को दो साल की सजा सुनाई है। आमोद कुमार पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। उनके साथ ही आपूर्ति करने वाले को भी सजा हुई है।

रांची हिन्दुस्तान Yogesh Yadav Thu, 31 Mar 2022 07:58 PM

