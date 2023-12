झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 5 फीसदी आरक्षण पर विधानसभा की मुहर

ऐप पर पढ़ें

अलग झारखंड राज्य की मांग करने वाले आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए सूबे की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ी पहलकदमी की है। झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को राज्य की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 5 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले विधेयक को विधानसभा ने मंजूरी प्रदान कर दी है। झारखंड विधानसभा ने गुरुवार को झारखंड पद एवं सेवाओं में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2023 (Jharkhand Reservation of Vacancies in Posts and Services Amendment Act 2023) को मंजूरी दे दी। इसके तहत सूबे में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में झारखंड आंदोलनकारियों के परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षित श्रेणियों में पांच प्रतिशत कोटा दिया जाएगा।

इस विधेयक का मकसद राज्य सरकार की नौकरियों में झारखंड आंदोलनकारियों (प्रमाणित व्यक्ति, जीवित या मृत, जिन्होंने अलग झारखंड आंदोलन में भाग लिया) के एक पात्र परिवार के सदस्य के लिए एकमुश्त पांच फीसदी कोटा प्रदान करना है। राज्य सरकार ने ऐसे आंदोलनकारियों की पहचान और प्रमाणीकरण के लिए झारखंड आंदोलनकारी आयोग की स्थापना की है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 1700 व्यक्तियों को पहले ही अधिसूचित कर दिया है।

विधेयक को सदन में पेश करने वाले संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा- इस विधेयक का उद्देश्य उन लोगों का सम्मान करना है जिन्होंने अलग झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी और यहां तक कि अपनी जान भी दे दी। निर्दलीय विधायक अमित यादव और आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने विधेयक को चयन समिति को भेजने के लिए दो संशोधन पेश किए जिसे खारिज कर दिया गया। विधानसभा में दो संशोधनों को खारिज करते हुए ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विधायक अमित यादव कहा कि विधेयक को एक चयन समिति को भेजा जाना चाहिए क्योंकि यह ओबीसी समुदाय के लिए अन्याय होगा क्योंकि उन्हें केवल 14 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है।