इंटरनेशनल फुटबॉलर संगीता की मदद करेगा खेल मंत्रालय, केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया ट्वीट 

धनबाद की होनहार युवा फुटबॉल खिलाड़ी संगीता सोरेन की मदद के लिए देश के खेल मंत्री किरण रिजिजू ने पहल की है। हिन्दुस्तान की खबर को रिट्वीट करते हुए मंत्री ने लिखा है कि मेरे ऑफिस के लोग जल्द ही संगीता से संपर्क कर आर्थिक मदद करेंगे। केंद्रीय खेलमंत्री ने रविवार को ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुझे जानकारी मिली है कि भारतीय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करनेवाली धनबाद की खिलाड़ी संगीता सोरेन ईंट-भट्ठे पर काम कर रही है। कोविड की वजह से वह आर्थिक संकट से गुजर रही है। संगीता का बेहतर जीवन स्तर देना हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगी।

I've been informed about footballer Sangeeta Soren, who has represented India in international competitions, and is in a financial crisis in this pandemic. My office has contacted her & financial help will be extended soon. Ensuring a dignified life for athletes is our priority. https://t.co/ldT0i7GxuX