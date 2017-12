चारा घोटाला: लालू का तंज- 1 ही मुर्गी को 9 बार हलाल किया जा रहा है

बिहार के 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाला मामले में आज रांची की सीबीआई कोर्ट में अंतिम फैसला आना है। 3 बजे के बाद इसपर फैसला आएगा। लालू प्रसाद यादव समेत 22 लोगों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत में फैसला आएगा। रांची के रेलवे गेस्ट हाउस से निकलने के बाद उन्होंने तंज कसते हुए कहा, एक ही मुर्गी को 9 बार हलाल किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, मुझे उम्मीद है कि राहत मिलेगी। इससे पहले भी कल रांची में उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था, मुझे कोई डर नहीं है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है।

Lalu Prasad Yadav to appear before special CBI Court in Ranchi shortly #FodderScamVerdict pic.twitter.com/J6vIkTDB3h