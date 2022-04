भीषण गर्मीः झारखंड में बंद होंगे स्कूल? शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने स्कूल प्रबंधकों को फैसला लेने को कहा

झारखंड में भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने स्कूल प्रबंधकों को अपने विवेक पर निर्णय लेने की बात कही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गर्मी का प्रकोप है लेकिन निर्णय लेना भी जरूरी है।

इस खबर को सुनें