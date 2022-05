मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बढ़ेंगी मुश्किलें? खनन लीज मामले में चुनाव आयोग ने दिया नोटिस

सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। खनन लीज मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। 10 मई तक नोटिस का जवाब देना है। पूछा है क्यों न मामले में आपके खिलाफ कार्रवाई हो।

