धनबाद में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर के चपेट में आने से मां-बेटी की मौत

इस दर्दनाक हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मां-बेटी की शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद दोनों के शव को परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों का रो-रोकर हाल बुरा है।

धनबाद हिन्दुस्तान Malay Ojha Sun, 17 Apr 2022 06:34 PM

