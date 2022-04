Dhanbad Crime News: पेड़ से लटकता युवक का शव मिला, हत्या के आरोप में प्रेमिका, पिता व भाई गिरफ्तार

Dhanbad Crime News: पेड़ से लटकता युवक का शव मिला, हत्या के आरोप में प्रेमिका, पिता व भाई गिरफ्तार

भूपेन सोरेन का मारर्गेट मुर्मू के साथ करीब एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। भूपेन सोरेन शुक्रवार को अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर आया था। दूसरे दिन पेड़ से लटकता शव बरामद किया गया।

धनबाद हिन्दुस्तान Malay Ojha Sat, 16 Apr 2022 07:35 PM

