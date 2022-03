मुख्य सचिव की अनुमति के बगैर उपायुक्त नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय, कार्मिक विभाग ने सभी उपायुक्तों को भेजा पत्र

मुख्य सचिव की अनुमति के बगैर उपायुक्त नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय, कार्मिक विभाग ने सभी उपायुक्तों को भेजा पत्र

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो Malay Ojha Sat, 12 Mar 2022 10:32 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.