Deoghar News: त्रिकूट रोपवे में हादसा, महिला की मौत, दर्जनभर जख्मी, घंटों हवा में झूलती रही 26 ट्रॉलियां, चीखते-चिल्लाते रहे लोग

रामनवमी को लेकर त्रिकूट रोपवे में पर्यटकों की भारी भीड़ जुटी थी। रोपवे परिलन के क्रम में तार टूट जाने की वजह से एक ट्रॉली ऊपर में गिर गयी जबकि चार-पांच ट्रॉलियां पहाड़ के पत्थरों में टकरा गई।

देवघर कार्यालय संवाददाता Malay Ojha Sun, 10 Apr 2022 10:07 PM

