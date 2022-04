झारखंड में बिजली संकट के लिए कांग्रेस ने BJP को घेरा, कहा- 17 सालों में कुछ नहीं किया

झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि राज्य मौजूदा बिजली संकट के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि राज्य को बने 22 साल हुए हैं, जिसमें 17 साल बीजेपी ने शासन किया।

