Bokaro news: पति से विवाद के बाद महिला ने उठाया खौफनाक कदम, दो बच्चों को जहर खिला फंदे से झूल गई

दंपति में विवाद के बाद पति पड़ोस में भाई के घर सोने चला गया। इस बीच कमला ने पहले बच्चों को जहरीला पदार्थ खिलाया, फिर खुद भी खा ली। जब बच्चों की हालत बिगड़ने लगी तो गले में फंदा डालकर फांसी लगा ली।

