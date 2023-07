BIT पॉलिटेक्निक में खाली सीटों पर सेकेंड काउंसिलिंग में दाखिला, यहां करें आवेदन

ऐप पर पढ़ें

बीआईटी मेसरा पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के तहत ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सत्र 2023-24 की खाली सीटों पर नामांकन द्वितीय चरण की काउंसलिंग से मिलेगा। आवेदक को 2021, 2022 या 2023 में मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सामान्य श्रेणी व पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को गणित और विज्ञान में 50 प्रतिशत या इससे ज्यादा प्राप्तांक होना चाहिए। वहीं एससी, एसटी, आदिम जनजाति व निशक्त विद्यार्थियों के लिए गणित व विज्ञान में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में मौका

संस्थान में बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आरक्षित वर्ग की खाली सीटों पर द्वितीय काउंसलिंग से नामांकन लेने का अवसर है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता वर्ष- 2021, 2022 या 2023 में 12वीं, आईएएस या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति/जाति के लिए कुल प्राप्तांक 40 प्रतिशत या ज्यादा, आदिम जनजाति के लिए कुल प्राप्तांक 35 प्रतिशत या ज्यादा होना अनिवार्य है। अनारक्षित वर्ग व अन्य पिछड़ी जाति के लिए कुल प्राप्तांक 50 प्रतिशत या ज्यादा होना चाहिए।

नामांकन का कार्यक्रम इस प्रकार है

इन सभी पाठ्यक्रमों में द्वितीय काउंसिलिंग से प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। मेधा सूची का प्रकाशन 15 जुलाई को किया जाएगा। साक्षात्कार और नामांकन 18 जुलाई को होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। सभी श्रेणी के विद्यार्थियों का चयन विज्ञान और गणित में प्राप्तांक के जोड़ के प्रतिशत के आधार पर होगा। जिले के अंचलाधिकारी अथवा उच्चतर स्तर से निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आयु सीमा 30 जून 2023 तक सामान्य कोटि व अन्य पिछड़ी जाति के लिए 19 वर्ष और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 24 वर्ष निर्धारित की गई है।

आवेदन के लिए देखें आधिकारिक वेबसाइट

आवेदन यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, बीआईटी मेसरा की वेबसाइट unipoly. bitmesra. ac. in, पर ऑनलाइन भरा जा सकता है। भरा हुआ आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन शुल्क के साथ स्टेट बैंक कलेक्ट के माध्यम से देय होगा। आवेदन शुल्क अनारक्षित वर्ग के लिए य्600 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 350 य्रुपये है। शुल्क की ई-रसीद के साथ आवेदन जमा करना है। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी संस्थान की वेबसाइट- unipoly. bitmesra. ac. in और www. bitmesra. ac. in पर उपलब्ध है।