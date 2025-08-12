साजिश: झारखंड में रेलवे ट्रैक पर रखा पत्थर, इतवारी एक्स बाल-बाल बची

झारखंड के सोनुवा में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश नाकाम हुई है। यहां तीनों रेलवे ट्रैक पर बड़े-बड़े पत्थर मिले। इससे इतवारी-टाटा एक्सप्रेस हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बची। समय रहते आरपीएफ मौके पर पहुंची और पत्थर हटाकर मरम्मत की।

झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुवा के पास रविवार रात करीब आठ बजे ट्रैक पर पत्थर रख ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश रची गई, लेकिन इतवारी-टाटा एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बच गई। ट्रेन चालक की रिपोर्ट पर सोनुवा स्टेशन ने तत्काल इस रेललाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया। इसके बाद रेलकर्मी और आरपीएफ मौके पर पहुंचे और पटरी की मरम्मत के बाद रात करीब 11 बजे ट्रेनों का आवागमन शुरू किया गया।

तीनों ट्रैक पर मिले पत्थर रेलकर्मियों द्वारा जांच के दौरान पाया गया कि डाउन लाइन पर पोल संख्या 334-8 और 334-4 के पास तीनों ट्रैक पर पत्थर रखे मिले। वहीं जब इतवारी एक्सप्रेस का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि ट्रेन के गुजरने के दौरान पटरी पर पत्थरों के खरोंच के निशान हैं।