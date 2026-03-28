रामनवमी पर धनबाद में बवाल! जुलूस के दौरान दो गुटों में जमकर पथराव; धारा 163 लागू
शुक्रवार को रामनवमी जुलूस के दौरान धनबाद में जमकर बवाल हो गया। यहां दो गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं।
धनबाद के बलियापुर में शुक्रवार को रामनवमी जुलूस के दौरान दो पक्षों में झड़प हो गई। इस दौरान दोनों ओर से जमकर पथरावभी हुआ। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। हालात को देखते हुए बलियापुर के भिखराजपुर समेत आसपास के इलाकों मे निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
भगदड़ में कई घायल
जानकारी के अनुसार पथराव और पुलिस के लाठीचार्ज के बाद मची भगदड़ में कई लोग घायल हो गए हैं। इलाके में तनाव के देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। एडीएम (विधि-व्यवस्था) हेमा प्रसाद सहित वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर मौजूद हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं।
पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज
बलियापुर में शुक्रवार को रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हो गई। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। खबर पाकर एडीएम (विधि-व्यवस्था) हेमा प्रसाद सहित वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी दलबल के साथ बलियापुर पहुंचे। स्थिति को देखते हुए भिखराजपुर सहित आसपास के इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पुलिस ने छह लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।
हवाई फायरिंग भी हुई
भिखराजपुर से बलियापुर चौक तक भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे भगदड़ मच गई और कई लोगों को हल्की चोटें आईं। इस दौरान पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग किए जाने की चर्चा भी रही। हालांकि थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार ने हवाई फायरिंग की बात से इनकार किया है।
लोगों के अनुसार, रामनवमी को लेकर बलियापुर से बाइक जुलूस निकाला गया था। जुलूस के भिखराजपुर पहुंचते ही जुलूस पर पथराव शुरू हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी की गई। घटना के दौरान बलियापुर बाजार स्थित कई दुकानों में तोड़फोड़ किए जाने की बात भी कही जा रही है। विधायक चंद्रदेव महतो ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है । पुलिस को ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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