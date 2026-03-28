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रामनवमी पर धनबाद में बवाल! जुलूस के दौरान दो गुटों में जमकर पथराव; धारा 163 लागू

Mar 28, 2026 06:53 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, धनबाद
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शुक्रवार को रामनवमी जुलूस के दौरान धनबाद में जमकर बवाल हो गया। यहां दो गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं।

रामनवमी पर धनबाद में बवाल! जुलूस के दौरान दो गुटों में जमकर पथराव; धारा 163 लागू

धनबाद के बलियापुर में शुक्रवार को रामनवमी जुलूस के दौरान दो पक्षों में झड़प हो गई। इस दौरान दोनों ओर से जमकर पथरावभी हुआ। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। हालात को देखते हुए बलियापुर के भिखराजपुर समेत आसपास के इलाकों मे निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

भगदड़ में कई घायल

जानकारी के अनुसार पथराव और पुलिस के लाठीचार्ज के बाद मची भगदड़ में कई लोग घायल हो गए हैं। इलाके में तनाव के देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। एडीएम (विधि-व्यवस्था) हेमा प्रसाद सहित वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर मौजूद हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं।

पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

बलियापुर में शुक्रवार को रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हो गई। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। खबर पाकर एडीएम (विधि-व्यवस्था) हेमा प्रसाद सहित वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी दलबल के साथ बलियापुर पहुंचे। स्थिति को देखते हुए भिखराजपुर सहित आसपास के इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पुलिस ने छह लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

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हवाई फायरिंग भी हुई

भिखराजपुर से बलियापुर चौक तक भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे भगदड़ मच गई और कई लोगों को हल्की चोटें आईं। इस दौरान पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग किए जाने की चर्चा भी रही। हालांकि थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार ने हवाई फायरिंग की बात से इनकार किया है।

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लोगों के अनुसार, रामनवमी को लेकर बलियापुर से बाइक जुलूस निकाला गया था। जुलूस के भिखराजपुर पहुंचते ही जुलूस पर पथराव शुरू हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी की गई। घटना के दौरान बलियापुर बाजार स्थित कई दुकानों में तोड़फोड़ किए जाने की बात भी कही जा रही है। विधायक चंद्रदेव महतो ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है । पुलिस को ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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