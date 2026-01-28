Hindustan Hindi News
चंद लोगों की वजह से अशांत हुआ झारखंड का रजरप्पा, नहीं जले चूल्हे; छावनी में तब्दील हुआ इलाका

विसर्जन के दौरान तालाब में पहुंची मूर्ति को कुछ लोग वापस विशेष संप्रदाय के इलाके में ले जाने के लिए अड़ गए। जब पुलिस ने इसका विरोध किया तो उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसी के साथ मामला बिगड़ और इतनी बड़ी घटना हो गई।

Jan 28, 2026 08:34 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रामगढ़
मां सरस्वती की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान लारी में हुए हंगामे में लारी को अशांत करके रख दिया। चंद लोगों की जिद की वजह से पूरे माहौल को खराब कर दिया और स्थिति यह बना की कई लोग जेल चले गए और कई की तलाश पुलिस कर रही है। विसर्जन के दौरान तालाब में पहुंची मूर्ति को कुछ लोग वापस विशेष संप्रदाय के इलाके में ले जाने के लिए अड़ गए। जब पुलिस ने इसका विरोध किया तो उपद्रवियों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। इसी के साथ मामला बिगड़ और इतनी बड़ी घटना हो गई।

इधर सोमवार की रात लारी में हुए मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हंगामे के बाद मंगलवार को सन्नाटा पसरा रहा। इस मसले को लेकर जब मीडिया के लोगों ने बात करना चाहा तो कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि ग्रामीणों का कहना था कि कुछ उपद्रवी लोगों के वजह से पूरा गांव अशांत हो गया। ग्रामीणों का कहना था कि इसमें जो लोग भी दोषी हैं, उन पर कार्यवाही हो बस निर्दोष नहीं फंसना चाहिए।

पत्थरबाजी करने वाले दोषियों पर हो कार्रवाई : छोटू वर्मा

26 जनवरी की रात चितरपुर प्रखंड अंतर्गत सुकरी गढ़ा लारी में मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प की घटना सामने आई है। इस दौरान स्थिति उस समय बिगड़ गई जब पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें पुलिस बल के जवानों सहित कुछ ग्रामीण भी घायल हो गए। घटना को लेकर मंगलवार को सुकरी गढ़ा लारी के ग्रामीण विश्व हिंदू परिषद के रामगढ़ जिला मंत्री छोटू वर्मा से मिले और उन्हें अपनी आपबीती से अवगत कराया।

ग्रामीणों ने आवेदन के माध्यम से बताया कि मूर्ति विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन की ओर से विसर्जन प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा था। ग्रामीणों के अनुसार, विसर्जन के दौरान दूसरे गांव के कुछ लोग भी शामिल थे। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन और दूसरे गांव के कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद दूसरे गांव के कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। इस पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी और स्थानीय ग्रामीण घायल हो गए। इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री छोटू वर्मा ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी करने वाले वास्तविक दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन निर्दोष ग्रामीणों को किसी भी तरह से प्रताड़ित न किया जाए। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि पूरे मामले की गहन जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और सामाजिक सौहार्द बना रहे।

