झारखंड के होटलों में रुकना पड़ेगा महंगा, पर्यटकों को देना होगा नया टैक्स; बदला गया डाल्टनगंज स्टेशन का नाम
राज्य सरकार ने प्रदेश के 23 जिलों में अत्याधुनिक लाइब्रेरी के निर्माण के लिए 276.49 करोड़ रुपए का कोष बनाने को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत 800 लोगों के बैठक क्षमता वाले पुस्तकालय बनाए जाएंगे। जिनमें फर्नीचर, उपकरण और पुस्तकों सहित तमाम सुविधा होगी।
झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कुल 40 विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में जिस प्रस्ताव की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है 'झारखंड शहर पर्यटन कर नियमावली' (सिटी टूरिस्ट टैक्स), जिसके तहत प्रदेश में आने वाले और शहरी होटल में ठहरने वाले यात्रियों से कुल बिल मूल्य पर कर वसूला जाएगा। इस टैक्स की दर GST या गैर GST होटलों के अनुसार अलग-अलग रहेगी। इसके अलावा इस बैठक में बुनियादी ढांचा और शिक्षा सहित कुल 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें पलामू जिले के ऐतिहासिक डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन' करने का प्रस्ताव भी शामिल है।
पर्यटकों को देना होगा ‘सिटी टूरिस्ट टैक्स’
इस बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना डडेल ने बताया कि, 'मंत्रिमंडल ने झारखंड शहरी पर्यटन कर नियम (सिटी टूरिस्ट टैक्स), 2025 को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत घरेलू पर्यटकों को किसी भी होटल (जीएसटी या नॉन जीएसटी) में ठहरने पर उनके कुल बिल का दो प्रतिशत राज्य सरकार को टैक्स के रूप में भुगतान करना होगा।'
आगे उन्होंने बताया कि जिन होटल में GST की दर 18 प्रतिशत से कम है, वहां पर पर्यटकों से 2.5% टैक्स वसूला जाएगा, जबकि जिन होटलों में GST की दर 18 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां पर्यटक शुल्क 5 प्रतिशत होगा।
विदेशी पर्यटकों के मामले में उन्होंने कहा, 'विदेशी पर्यटकों के लिए, गैर-जीएसटी होटल में कर की दर 4 प्रतिशत होगी, वहीं 18 प्रतिशत से कम GST वाले होटल में उनसे 5 प्रतिशत लिया जाएगा और 18 प्रतिशत या उससे ज्यादा GST वाले होटल में विदेशी पर्यटकों से 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लिया जाएगा।'
बदला गया डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम
बैठक में कैबिनेट ने पलामू जिले के ऐतिहासिक डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब आधिकारिक रूप से बदलकर 'मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन' करने को भी मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिलने के बाद कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी।
23 जिलों में बनाई जाएंगी अत्याधुनिक लाइब्रेरी
इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के 23 जिलों में अत्याधुनिक लाइब्रेरी के निर्माण के लिए 276.49 करोड़ रुपए का कोष बनाने को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत 800 लोगों के बैठक क्षमता वाले पुस्तकालय बनाए जाएंगे। जिनमें फर्नीचर, उपकरण और पुस्तकों सहित तमाम सुविधा होगी। इनमें से प्रत्येक लाइब्रेरी पर अनुमानित 12.02 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
PM आवास योजना शहरी 2.0 को लागू करने को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने राज्य भर के शहरी क्षेत्रों में केंद्र सरकार की PMAY-U 2.0 (प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0) के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दे दी। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम जिले में ड्राइविंग, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए अनुमानित 22 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। कैबिनेट सचिव ने बताया कि इन 22 करोड़ में से केंद्र सरकार 17 करोड़ रुपए देगी, जबकि टाटा मोटर्स जमशेदपुर 1.82 करोड़ रुपए का योगदान देगी और शेष 3.21 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी।
BIT में स्थापित होंगे 4 उत्कृष्टता केंद्र
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष के लिए धनबाद स्थित बीआईटी सिंदरी में चार उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट सचिव ने बताया कि इन केंद्रों का संचालन बीआईटी सिंदरी इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर फाउंडेशन करेगा। इस पर पांच वर्षों में अनुमानित 38.58 करोड़ रुपए का व्यय होगा।
कैबिनेट ने ये महत्वपूर्ण फैसले भी लिए
- झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित होने वाली आगामी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम और न्यूनतम आयुसीमा की गणना करने के लिए कट-ऑफ तारीखें (अधिकतम आयु सीमा- 1 अगस्त, 2022 तक और न्यूनतम आयु सीमा- 1 अगस्त, 2026 तक) तय करने को भी मंजूरी दे दी गईं।
- मंत्रिमंडल ने रांची यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले एसएस मेमोरियल कॉलेज की नई बिल्डिंग बनाने के लिए 48 करोड़ रुपए से ज्यादा भी मंजूर कर दिए।
- कोल्हान यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले चक्रधरपुर के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज की नई बिल्डिंग बनाने के लिए 88.92 करोड़ रुपए मंजूर किए।
- कैबिनेट ने गोड्डा जिले में सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक नए महिला कॉलेज के निर्माण के लिए 69.57 करोड़ रुपए और गोड्डा के बोआरीजोर में एक डिग्री कॉलेज बनाने के लिए 40.19 करोड़ रुपए भी मंज़ूर किए।
- मंत्रिपरिषद ने 'मानकी मुंडा स्टूडेंट स्कॉलरशिप स्कीम' में बदलावों को भी हरी झंडी दे दी, जो पहले झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स तक ही सीमित थी।
- इस स्कीम का लाभ अब दूसरे इंस्टीट्यूशन में टेक्निकल पढ़ाई कर रहीं फीमेल स्टूडेंट्स को भी मिलेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस को भी आसान बना दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।