होली पर अड्डाबाजी, हुड़दंग और नशापान से रहें दूर, नहीं तो…; रांची पुलिस की चेतावनी

Mar 02, 2026 12:43 pm ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, रांची
रंगों के त्योहार होली पर शहर में पुलिस की हुड़दंगियों पर विशेष नजर रहेगी। शांतिपूर्ण माहौल में होली पर्व को संपन्न कराने को लेकर पुलिस के स्तर से तैयारी शुरू कर दी गई है।

रंगों के त्योहार होली पर रांची शहर में पुलिस की हुड़दंगियों पर विशेष नजर रहेगी। शांतिपूर्ण माहौल में होली पर्व को संपन्न कराने को लेकर पुलिस के स्तर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी के मद्देनजर रविवार को सुखदेवनगर, पंडरा ओपी, हिंदपीढ़ी समेत कई अन्य थानों में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संबंधित थाना के प्रभारियों ने किया।

हुड़दंग और अड्डाबाजी से बनाएं दूरी

थानेदारों ने समिति के सदस्यों से होली पर हुड़दंग करने वालों की जानकारी देने व सद्भाव के साथ होली संपन्न कराने को लेकर योगदान करने का आह्वान किया। कहा गया कि त्योहार में अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। अवांछित तत्वों की अड्डेबाजी होती दिखे तो थाना को तत्काल सूचना दें।

नशापान से रहें दूर, नहीं तो होगी धरपकड़

बैठक में समिति के सदस्यों ने पुलिस प्रशासन से कई मुहल्ले और चौक-चौराहों पर विशेष नजर रखने का आग्रह किया। वहीं, मुख्य मार्ग पर नशापान कर तेज रफ्तार में दो और चार पहिया वाहनों के चालक पर भी कड़ी कार्रवाई को कहा गया। अवैध शराब बिक्री करने वालों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाने को भी कहा गया। महिलाओं-युवतियों से अभद्रता करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।

होली का त्योहार रंग और उल्लास का प्रतीक है, लेकिन अड्डाबाजी, हुड़दंग और अत्यधिक नशापान इसकी खुशी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नशे की हालत में झगड़े, सड़क दुर्घटनाएं, छेड़छाड़ और हिंसा जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। कई बार मामूली कहासुनी गंभीर विवाद में बदल जाती है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, तेज रफ्तार ड्राइविंग और जहरीली शराब के सेवन से जान का खतरा भी पैदा हो सकता है।

त्योहार का असली आनंद संयम और जिम्मेदारी में है। प्रशासन की सख्ती से पहले हमें खुद सजग होना चाहिए। नशे और हुड़दंग से दूर रहकर ही सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाया जा सकता है। अपने परिवार, दोस्तों और समाज की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और होली को खुशियों का पर्व बनाए रखें, न कि परेशानी का कारण।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

