झारखंड में 15 दिन में दूसरी बार तोड़ी गई सिदो और कान्हू की मूर्ति, भड़के लोग सड़क पर उतरे

पुलिस ने बताया कि यह घटना संभवत: मंगलवार तड़के साढ़े तीन बजे हुई थी, क्योंकि जब रात में गश्त दल ने गश्त किया था, तो प्रतिमा सही स्थिति में थी। पुलिस को शक है कि सुबह होने से पहले भारी बारिश शुरू होने पर कुछ बदमाशों ने इसे अंजाम दिया होगा।

झारखंड के हजारीबाग शहर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भाइयों सिदो और कान्हू की प्रतिमाएं 15 दिन के भीतर दूसरी बार तोड़ी गईं। इससे आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मंगलवार को कई घंटे तक मुख्य सड़क को जाम कर दिया। यह घटना आदिवासियों के सबसे बड़े त्योहार करम पूजा की पूर्व संध्या पर हुई। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मंगलवार तड़के यहां एक कॉलेज के पास एक मंच पर स्थित प्रतिमाओं के एक हिस्से को कुछ अज्ञात बदमाशों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह होते ही जब यह खबर इलाके में फैली, तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे।

पुलिस ने बताया कि करीब 15 दिन पहले भी इन्हीं प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन दोषियों को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। इसके बाद दोबारा यह घटना होने पर प्रदर्शनकारियों ने सदानंद रोड और कोरह रोड के चौराहे पर स्थित पीडब्ल्यूडी चौक को कई घंटों तक जाम रखा। बाद में पुलिस द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने पर उन्होंने जाम हटाया।

लोगों ने पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ विरोध जताया, क्योंकि करीब 15 दिन पहले हुई इसी तरह की घटना में भी दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। उस समय शरारती तत्वों ने कॉलेज के पास पूर्व मुख्यमंत्री के.बी. सहाय की प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाया था।

