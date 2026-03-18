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चतरा में SSB जवान ने खुद को मारी गोली, शिला पिकेट में देर रात की घटना से सनसनी

Mar 18, 2026 10:24 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, चतरा
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झारखंड के चतरा जिले से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सिमरिया थाना क्षेत्र स्थित शिला पिकेट में तैनात सशस्त्र सीमा बल के एक जवान ने अपनी ही सर्विस रायफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

चतरा में SSB जवान ने खुद को मारी गोली, शिला पिकेट में देर रात की घटना से सनसनी

झारखंड के चतरा जिले से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सिमरिया थाना क्षेत्र स्थित शिला पिकेट में तैनात सशस्त्र सीमा बल (SSB) के एक जवान ने अपनी ही सर्विस रायफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

देवघर का रहने वाला था जवान

मृतक जवान की पहचान प्रह्लाद सिंह (35) के रूप में की गई है, जो देवघर जिले के निवासी थे और 35वीं बटालियन में तैनात थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जवान ने ड्यूटी के दौरान ही यह खौफनाक कदम उठाया। गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे अन्य जवानों ने उन्हें गंभीर हालत में पाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

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मामले की जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही सिमरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया है। साथ ही, मृतक के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है। हालांकि, जवान द्वारा आत्महत्या किए जाने के पीछे के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस और SSB के अधिकारी मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। शुरुआती स्तर पर व्यक्तिगत या मानसिक तनाव की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

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इस घटना ने सुरक्षा बलों के भीतर जवानों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और अधिकारी हर पहलू को ध्यान में रखते हुए छानबीन कर रहे हैं।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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