झारखंड के इस जू में पहुंचे श्रीदेवी और मनोहर, दीदार के लिए लोगों को करना होगा इतना इंतजार

Feb 18, 2026 09:35 am ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, जमशेदपुर, झारखंड
झारखंड के जमशेदपुर में स्थित टाटा जूलॉजिकल पार्क में हैदराबाद से अफ्रीकी शेरों की एक जोड़ी, मनोहर (नर) और श्रीदेवी (मादा) पहुंची है। यह जोड़ी स्वीकृत पशु आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत नेहरू जूलॉजिकल पार्क से लाई गई है। इसके बदले दो नर मैंड्रिल बंदरों को हैदराबाद भेजा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनोहर और श्रीदेवी लगभग नौ वर्ष के हैं और प्रजनन आयु के सर्वोत्तम चरण में हैं। चिड़ियाघर प्रबंधन को उम्मीद है कि यह जोड़ी आने वाले वर्षों में सफल प्रजनन करेगी, जिससे पार्क में शेरों की आनुवंशिक विविधता और दीर्घकालिक स्थिरता मजबूत होगी।

इससे पहले जूलॉजिकल पार्क की टीम ने 11 फरवरी को हैदराबाद के लिए रवाना होकर सभी आवश्यक दस्तावेज और स्वास्थ्य संबंधी औपचारिकताएं पूरी की थीं। 16 फरवरी को शेर सुरक्षित रूप से जमशेदपुर लाए गए। परिवहन प्रक्रिया केंद्रीय जू प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों और विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की निगरानी में पूरी की गई, ताकि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सके।

पहले से मौजूद थे तीन अफ्रीकी शेर

वर्तमान में टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में तीन अफ्रीकी शेर हैं। दो नर, जिनके नाम जंबो और एड है, वहीं एक मादा है, जिसका नाम जोया है। इन सबकी उम्र लगभग 14.5 वर्ष है। ये शेर वर्ष 2012 में छह महीने की उम्र में चिड़ियाघर लाए गए थे और तब से दर्शकों के प्रमुख आकर्षण बने हुए हैं।

40 दिन बाद हो सकेगा शेरों का दीदार

मनोहर और श्रीदेवी को 40 दिनों के लिए क्वारेंटाइन में रखा गया है, जहां उनके स्वास्थ्य, आहार और नए वातावरण में सामंजस्य पर विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों द्वारा निगरानी रखी जा रही है। क्वारेंटाइन अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें उनके निर्धारित बाड़ों में रखा जाएगा और दर्शक इन शानदार शेरों का दीदार कर सकेंगे।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

