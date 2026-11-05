दिवाली पर रांची से प्रयागराज के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, क्या होगा रूट
दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, रेलवे ने रांची से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।
दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, रेलवे ने रांची से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन रांची से होते हुए बनारस प्रयागराज तक जाएगी। आइए जानते हैं कि यह ट्रेन किस रूट पर चलेगी और कौन-कौन से स्टेशन पर रुकेगी।
रांची - बनारस - प्रयागराज - रामबाग - रांची स्पेशल ट्रेन
रांची से प्रस्थान: यह ट्रेन 6 नवंबर से 20 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को रांची से शाम 6:25 बजे रवाना होगी।
मार्ग: यह ट्रेन लोहरदगा, तोरी, डालटनगंज, सासाराम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और वाराणसी होते हुए गुजरेगी।
प्रयागराज आगमन: यह शनिवार को सुबह 7:30 बजे प्रयागराज पहुँचेगी।
प्रयागराज से वापसी: प्रयागराज से यह ट्रेन 7 से 21 नवंबर तक चलेगी, जो सुबह 10:30 बजे रवाना होकर रविवार दोपहर 12:15 बजे रांची वापस पहुँचेगी।
रांची - झंझारपुर - रांची स्पेशल ट्रेन:
रांची से प्रस्थान: यह ट्रेन 6 नवंबर से 20 नवंबर तक हर शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे रांची से रवाना होगी।
झंझारपुर से वापसी: झंझारपुर से यह ट्रेन 6 से 20 नवंबर तक चलेगी, जो शाम 5:00 बजे झंझारपुर से रवाना होकर शनिवार दोपहर 2:35 बजे पहुँचेगी।
बस, ट्रेन फुल होने से टैक्सी ही बच रहा विकल्प
त्योहारों को लेकर रांची से बस, रेल और विमान सेवा में बुकिंग फुल होने के कारण जरूरी होने पर लोग टैक्सी सेवा का सहारा ले रहे हैं। रांची से अन्य शहरों के लिए ओला, उबेर की टैक्सियां ही विकल्प हैं। यह रांची से गंतव्य तक पहुंचने का सफर आसान करता है। टैक्सी से किराया भी बहुत अधिक नहीं है। ऑनलाइन और डायनैमिक बस किराए की बात करें तो टैक्सी सफर उसके मुकाबले ज्यादा सस्ता है। छठ पर्व पर घर जाने के लिए टैक्सी सेवा में तीन से चार दिनों की बुकिंग वाली टैक्सी की मांग ज्यादा है।
लंबी दूरी की प्रमुख ट्रेनों का किराया
● पटना स्पेशल-स्लीपर- 400 रुपये, एसी इकोनॉमी : 1010 रुपये, एसी थ्री : 1070 रुपये
● रांची-पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस- टू एस : 205 रुपये, सीसी : 665 रु
● पटना वंदेभारत एक्सप्रेस-सीसी : 1190 रुपये, इसी : 2190 रुपये
● रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस-स्लीपर : 335 रुपये, थर्ड एसी : 890 रुपये,
सेकेंड एसी : 1225 रुपये, फर्स्ट एसी : 20270 रुपये
● हटिया-इस्लामपुर एक्सप्रेस-स्लीपर : 270 रुपये, थ्री ई : 655 रुपये, थर्ड एसी : 710 रुपये, सेकेंड एसी : 1000 रुपये ,फर्स्ट एसी : 1660 रुपये
● पाटलीपुत्र एक्सप्रेस-स्लीपर : 335 रुपये, थ्री ई : 820 रुपये,थर्ड एसी : 890 रुपये, सेकेंड एसी : 1255 रुपये
● राउरकेला-जयपुर , स्लीपर : 435 रुपये, थर्ड एसी : 1140 रुपये, सेकेंड एसी : 1620 रुपये
● स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस- स्लीपर : 635 रुपये, गरीब रथ एक्सप्रेस : थर्ड एसी 1135 रुपये
● आनंद विहार एक्सप्रेस-स्लीपर : 605 रुपये, थर्ड एसी : 1565 रुपये, सेकेंड एसी : 2235 रुपये, फर्स्ट एसी : 3750 रुपये
● रांची-हावड़ा वंदेभारत एक्सप्रेस-
सीसी : 1170 रुपये, शताब्दी एक्सप्रेस : सीसी 1245 रुपये, ईसी: 1900 रु
दीपावली को लेकर मात्र तीन दिन बचे हैं। ऐसे में रांची से प्रस्थान करने वाली सामान्य ट्रेनों में आरक्षित बर्थ मिलना मुश्किल है। जबकि, स्पेशल ट्रेनों में राहत दिख रही है। जैसे पटना स्पेशल और रांची-शालीमार स्पेशल ट्रेन में छह और सात नवंबर को भी आरक्षित बर्थ मिल सकता है।
रांची से आज रद्द रहेंगी तीन ट्रेनें
चक्रधरपुर मंडल अंतर्गत विकास कार्य चलेगा। इसके कारण ब्लॉक लिया जाएगा। इसके कारण हटिया-झारसुगुड़ा-हटिया मेमू पांच नवंबर से 11 नवंबर तक रद्द रहेगी। हटिया-राउरकेला पैसेंजर ट्रेन भी इस अवधि में कैंसल रहेगी। जबकि, राउरकेला-हटिया पैसेंजर छह से 12 नवंबर तक रद्द रहेगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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