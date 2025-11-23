Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Special OPD for transgender community soon in Jharkhand hospitals
झारखंड में इस समुदाय के लोगों को बड़ी सौगात, सरकारी अस्पतालों में विशेष OPD खोलने के निर्देश

झारखंड में इस समुदाय के लोगों को बड़ी सौगात, सरकारी अस्पतालों में विशेष OPD खोलने के निर्देश

संक्षेप:

स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा, 'यह सिर्फ एक घोषणा नहीं—यह मानवता की जीत है। देशभर के सामाजिक संगठनों ने इसे ऐतिहासिक कदम कहा है। डॉ. अंसारी ने कहा, 'हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है। ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में समान स्थान देना मेरा संकल्प है।'

Sun, 23 Nov 2025 12:31 AMSourabh Jain पीटीआई, रांची, झारखंड
share Share
Follow Us on

झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को एक बड़ी सौगात देते हुए प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में उनके लिए खास अलग से OPD सेवाएं शुरू कर दी हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। एक अधिकारी ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति संवेदनशील और प्रोफेशनल व्यवहार करने के लिए अस्पताल के सभी डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस बारे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान और समान स्वास्थ्य अधिकार देने के लिए लिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अंसारी ने एक बयान में कहा, 'राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, ज़िला अस्पतालों और हेल्थ इंस्टीट्यूशन में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए स्पेशल OPD (आउटपेशेंट डिपार्टमेंट) सर्विस शुरू की जा रही हैं, जहां उन्हें बिना किसी भेदभाव के सम्मान के साथ टेस्ट, कंसल्टेशन और इलाज मिलेगा।'

आगे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग 'सम्मान स्वास्थ्य सेवा' नाम की योजना भी लागू कर रहा है, जिसके तहत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्पेशल मेडिकल सर्विस और साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाएगा। अंसारी ने कहा, 'हर व्यक्ति सम्मान और इज्जत का हकदार है। यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह पक्का करे कि ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में बराबर जगह मिले, और मैं इसके लिए दृढ़ संकल्पित हूं।'

इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा, 'आज से झारखंड के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग, सम्मानजनक और समर्पित OPD सेवाएं शुरू हो गई हैं। इस पहल ने देशभर में नई मिसाल कायम की है।' आगे उन्होंने लिखा, 'झारखंड अब सामाजिक न्याय और संवेदनशील शासन का मॉडल स्टेट बन रहा है।'

इससे लोगों को..

➡ बिना भेदभाव जांच व इलाज

➡ “सम्मान स्वास्थ्य सेवा” व्यवस्था लागू

➡ डॉक्टर–नर्स के लिए विशेष संवेदनशीलता प्रशिक्षण

➡ मनोवैज्ञानिक एवं विशेष चिकित्सा सहायता

आगे उन्होंने लिखा, 'यह सिर्फ एक घोषणा नहीं—यह मानवता की जीत है। देशभर के सामाजिक संगठनों ने इसे ऐतिहासिक कदम कहा है। डॉ. अंसारी ने कहा, 'हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है। ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में समान स्थान देना मेरा संकल्प है।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।