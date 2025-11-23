झारखंड में इस समुदाय के लोगों को बड़ी सौगात, सरकारी अस्पतालों में विशेष OPD खोलने के निर्देश

संक्षेप: स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा, 'यह सिर्फ एक घोषणा नहीं—यह मानवता की जीत है। देशभर के सामाजिक संगठनों ने इसे ऐतिहासिक कदम कहा है। डॉ. अंसारी ने कहा, 'हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है। ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में समान स्थान देना मेरा संकल्प है।'

झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को एक बड़ी सौगात देते हुए प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में उनके लिए खास अलग से OPD सेवाएं शुरू कर दी हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। एक अधिकारी ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति संवेदनशील और प्रोफेशनल व्यवहार करने के लिए अस्पताल के सभी डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस बारे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान और समान स्वास्थ्य अधिकार देने के लिए लिया गया है।

अंसारी ने एक बयान में कहा, 'राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, ज़िला अस्पतालों और हेल्थ इंस्टीट्यूशन में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए स्पेशल OPD (आउटपेशेंट डिपार्टमेंट) सर्विस शुरू की जा रही हैं, जहां उन्हें बिना किसी भेदभाव के सम्मान के साथ टेस्ट, कंसल्टेशन और इलाज मिलेगा।'

आगे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग 'सम्मान स्वास्थ्य सेवा' नाम की योजना भी लागू कर रहा है, जिसके तहत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्पेशल मेडिकल सर्विस और साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाएगा। अंसारी ने कहा, 'हर व्यक्ति सम्मान और इज्जत का हकदार है। यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह पक्का करे कि ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में बराबर जगह मिले, और मैं इसके लिए दृढ़ संकल्पित हूं।'

इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा, 'आज से झारखंड के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग, सम्मानजनक और समर्पित OPD सेवाएं शुरू हो गई हैं। इस पहल ने देशभर में नई मिसाल कायम की है।' आगे उन्होंने लिखा, 'झारखंड अब सामाजिक न्याय और संवेदनशील शासन का मॉडल स्टेट बन रहा है।'

इससे लोगों को..

➡ बिना भेदभाव जांच व इलाज

➡ “सम्मान स्वास्थ्य सेवा” व्यवस्था लागू

➡ डॉक्टर–नर्स के लिए विशेष संवेदनशीलता प्रशिक्षण

➡ मनोवैज्ञानिक एवं विशेष चिकित्सा सहायता