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अब श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम के हवाई दर्शन, खर्च करने होंगे इतने रुपए

By Sourabh Jain
पीटीआई, रांची/देवघर, झारखंड
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झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के सीएमडी ने कहा कि, 'इस सेवा का मकसद श्रावण के पवित्र महीने में देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जिसके तहत सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए टेंट हाउस समेत कई सुविधाएं भी मुहैया कराई हैं।'

Jharkhand to start special helicopter service for aerial darshan of Baba Baidyanath Dham from Aug 4
हेलीकॉप्टर से भी हो सकेंगे बाबा वैद्यनाथ के दर्शन, झारखंड सरकार शुरू करने जा रही सेवा; कितने खर्च करने पड़ेंगे पैसे (प्रतीकात्मक तस्वीर)

झारखंड में लगने वाले श्रावणी मेले के दौरान हर साल लाखों श्रद्धालु देवघर जिले में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के दर्शन करने आते हैं और इसके साथ ही वे दुमका जिले में स्थित बासुकीनाथ धाम तक भी जाते हैं। ऐसे में यहां आने वाले भक्तों का समय बचाने के लिए राज्य सरकार उनके लिए खास हेलिकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रही है। जिसके जरिए वे आसमान से ही इन तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। इस दौरान एक बारे में अधिकतम चार श्रद्धालु हेलिकॉप्टर में बैठकर जा सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि यह सेवा 4 अगस्त से शुरू होगी और इसे राज्य के नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत आने वाले झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट (JFI) द्वारा संचालित किया जाएगा।

इस बारे में जानकारी देते हुए शनिवार को देवघर के डिप्टी कमिश्नर (DC) सौरभ कुमार भुवानिया ने कहा कि झारखंड सरकार और नागरिक उड्डयन विभाग ने यह बड़ा कदम दुनिया भर में मशहूर श्रावणी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उठाया है।

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इस मेले का उद्घाटन 29 जुलाई को हुआ था और यह मेला 28 अगस्त, 2026 तक संचालित रहेगा। उन्होंने बताया कि सावन महीने में लगने वाले इस मेले में भगवान शिव के लाखों भक्त देवघर आते हैं और बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा-अर्चना करते हैं। साथ ही वे दुमका जिले में स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम में भी मत्था टेकते हैं।

हवाई दर्शन के लिए खर्च करनी होगी इतनी राशि

इस बारे में शनिवार को राज्य सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर के लिए लगने वाले किराये और उड़ान के समय की जानकारी दी गई। देवघर प्रशासन की ओर से बताया गया कि, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर और आसपास के इलाकों के हवाई दर्शन के लिए 7 से 10 मिनट की राइड का किराया प्रति व्यक्ति 2,850 रुपए तय किया गया है। साथ ही दुमका जिले में स्थित बासुकीनाथ धाम मंदिर के हवाई दर्शन के लिए भी यही पैकेज तय किया गया है। वहीं प्रेस रिलीज में आगे बताया गया कि देवघर से त्रिकूट तक 10 से 15 मिनट की खूबसूरत हवाई यात्रा के लिए एक व्यक्ति को 3,750 रुपए खर्च करने होंगे।

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देवघर से बासुकीनाथ के लिए लगेंगे इतने रुपए

प्रशासन ने बताया कि 4 अगस्त से ही देवघर से बासुकीनाथ के लिए वन-वे हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू होने जा रही है। जिसके अंतर्गत 15 मिनट की यात्रा का किराया प्रति व्यक्ति 4,500 रुपए होगा। रिलीज में कहा गया है कि श्रद्धालु www.jharkhandaviation.in वेबसाइट पर जाकर इस सेवा को बुक कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए 9122583111 नंबर पर फोन करके पूछताछ कर सकते हैं।

हेलीकॉप्टर सेवा के लिए लगने वाली दर (प्रति व्यक्ति किराया)

देवघर हवाई दर्शन- 2850 रुपए प्रति व्यक्ति (7 से 10 मिनट)

बासुकीनाथ हवाई दर्शन- 2850 रुपए प्रति व्यक्ति (7 से 10 मिनट)

देवघर से त्रिकूट हवाई दर्शन- 3750 रुपए प्रति व्यक्ति (10 से 15 मिनट)

देवघर से बासुकीनाथ एकतरफा- 4500 रुपए प्रति व्यक्ति (एकतरफा उड़ान समय 15 मिनट)

अब श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम के हवाई दर्शन, खर्च करने होंगे इतने रुपए
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एक बार इतने लोग हेलीकॉप्टर में जा सकेंगे

4 अगस्त से शुरू होने जा रही इस हेलिकॉप्टर सेवा की जानकारी देते हुए JFI के चेयरमैन-सह-मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) कैप्टन एसपी सिन्हा ने बताया कि इस सेवा के लिए पांच सीटों वाला (1+4) हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया जा रहा है। सिन्हा ने आगे कहा कि, 'इस सेवा का मकसद श्रावण के पवित्र महीने में देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार ने श्रावण के दौरान श्रद्धालुओं के लिए टेंट हाउस समेत कई सुविधाएं दी हैं।'

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

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