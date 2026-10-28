झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में MMDR और SIR पर होगी विशेष चर्चा, कैबिनेट की बैठक में मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा।
झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 25-26 नवंबर को बुलाया गया है। इसमें एमएमडीआर और एसआईआर पर विशेष चर्चा होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद् की बैठक में 62 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार की ओर से पारित माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन अधिनियम 2026 पर विशेष चर्चा होगी। साथ ही, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के चल रहे कार्य पर भी चर्चा होगी। राज्य सरकार विधानसभा से दोनों के खिलाफ प्रस्ताव पास कराकर केंद्र को भेज सकती है।
यूनिवर्सिटी में लागू होगी हेल्थ केयर यूनिट
झारखंड विश्वविद्यालयों में हेल्थकेयर मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थबिइंग लागू होगा। यूनिवर्सिटी-कॉलेजों में हेल्थ केयर यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसमें छात्रों की हेल्थ आईडी और हेल्थ रिपोर्ट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। यूनिवर्सिटी बजट का दो प्रतिशत राशि इसमें खर्च कर सकेंगे। वहीं, राजकीय पॉलिटेक्निक-महिला पॉलिटेक्निक के छात्र-छात्राओं को इंटर्नशिप प्रशिक्षण मिलेगा।
मेडिको सिटी का होगा गठन, 5000 बेड होंगे तैयार : झारखंड में मेडिको सिटी समूह का गठन किया जाना है। इसमें सुपर स्पेशलिटी समेट अस्पतालों के समूह में 5000 बेड तैयार किये जाएंगे। इसे 6000 बेड तक विस्तारित किया जा सकेगा। इसके लिए 284 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च करने को कैबिनेट ने स्पीकृति दी है। इसमें भवन, रोड, ड्रेनेज का भी निर्माण होगा। वहीं, एमजीएम, जमशेदपुर में 500 शैय्या वाले अस्पताल के भवन का निर्माण होगा। P02 इसके लिए 545 करोड़ 38 लाख रुपए की स्वीकृति की गई है।
श्रमिकों को अब करने होंगे 10 घंटा काम
झारखंड दुकान-प्रतिष्ठान विधेयक में संशोधन किया गया है। इसमें कर्मियों को अब 10 घंटे तक काम करना होगा। पूर्व में श्रमिकों को नौ घंटे तक काम करने का निर्धारण किया गया था। इसमें बढ़ोतरी की गई है। 10 घंटा से अधिक से काम करने पर श्रमिकों को अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। सप्ताह में 48 घंटा और तीन महीने में 144 घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए। ज्यादा काम करने पर अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
खनिज ब्लॉक आंशिक और पूर्ण रूप से अन्वेषित श्रेणियों में होंगे विभाजित
झारखंड में खनिज ब्लॉक अब आंशिक और पूर्ण रूप से अन्वेषित श्रेणियों में विभाजित होंगे। इसे लेकर राज्य में झारखंड मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड ब्लॉक डेवलपमेंट पॉलिसी, 2026 के गठन की स्वीकृति दे दी गई है। इसके तहत भूवैज्ञानिक स्थिति, वित्तीय जरूरतों, जोखिमों और व्यावसायिक उत्पादन के आधार पर खनिज ब्लॉक का ऑपरेशनल मॉडल चुना जाएगा। वहीं, राज्य के कैप्टिव खनन पट्टों से उत्पादित खनिजों का तय सीमा से अधिक गैर-कैप्टिव उपयोग या व्यापारिक भुगतान होने पर अतिरिक्त उपकर लगेगा। इसके अलावा, धातुकर्मीय ग्रेड बॉक्साइट पर उपकर की दर को लंदन मेटल एक्सचेंज (एल्युमिनियम) के मूल्य के दो प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत होगा।.
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अदिति शर्मा
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