SIR पर झारखंड विधानसभा में आज विशेष चर्चा, सदन में उठेगी नए SOP की मांग
झारखंड विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत बुधवार से होगी। सत्र के पहले दिन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सदन में विशेष चर्चा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं इस संबंध में सरकारी संकल्प पेश करेंगे।
झारखंड विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत बुधवार से होगी। सत्र के पहले दिन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सदन में विशेष चर्चा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं इस संबंध में सरकारी संकल्प पेश करेंगे।
सरकार का मानना है कि एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया में प्रक्रियागत जटिलताओं और दस्तावेजों की अनिवार्यता के कारण बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं को परेशानी हो रही है। इसलिए वर्तमान प्रक्रिया पर रोक लगाकर इसमें आवश्यक बदलाव करने और सभी राज्यों एवं राजनीतिक दलों से चर्चा के बाद नए सिरे से सरल और पारदर्शी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की मांग की जाएगी। सत्र के दौरान विपक्षी दल भी एसआईआर की आवश्यकता को लेकर अपनी बातें रखेंगे। ऐसे में सदन के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं।
2.21 करोड़ नामों की लिस्ट प्रकाशित
मुख्यमंत्री की ओर से विधानसभा सचिवालय को भेजे गए संकल्प के प्रस्ताव में सरकार ने एसआईआर के दौरान सामने आई समस्याओं और झारखंड की सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों का विस्तार से उल्लेख किया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के कुल 2.64 करोड़ मतदाताओं में से प्रारूप मतदाता सूची में 2.21 करोड़ नाम ही प्रकाशित हुए। इस तरह करीब 16 प्रतिशत मतदाताओं के नाम सूची में नहीं आए। प्रारूप सूची में शामिल मतदाताओं में लगभग 27 प्रतिशत को संदेहास्पद मानते हुए नोटिस जारी किए गए। इनमें 75 प्रतिशत से अधिक मामले तार्किक विसंगतियों से जुड़े बताए गए हैं। सरकार के अनुसार, कुल मतदाताओं में 38 प्रतिशत से अधिक या तो सूची से बाहर हुए हैं या उन्हें नोटिस मिला है।
संकल्प में आदिवासी और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी), प्रवासी मजदूरों, बुजुर्गों और महिलाओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में दस्तावेजों की उपलब्धता, जन्मतिथि में अंतर, नाम की वर्तनी में भिन्नता और माता-पिता के दस्तावेज नहीं होने जैसी स्थितियों को तार्किक विसंगति मानकर वैध मतदाताओं को भी नोटिस दिया जा रहा है। दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूरों और पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी करना भी मुश्किल रहा।
सत्ता पक्ष और भाजपा ने विशेष सत्र को लेकर बनाई रणनीति
विशेष सत्र से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों और सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक कर रणनीति बनाई। वहीं, भाजपा विधायक दल की बैठक प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। भाजपा ने इसे राजनीतिक नैरेटिव बताया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि एसआईआर निर्वाचन आयोग की संवैधानिक प्रक्रिया है।
एमएमडीआर पर सदन में कल होगी विशेष चर्चा
सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को सदन में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 (एमएमडीआर) का मुद्दा उठेगा। इस पर राज्य के खनिज राजस्व और सेस लगाने के अधिकार को लेकर सरकार अपना पक्ष रखेगी। पहले दिन मताधिकार और दूसरे दिन खनिज संपदा पर राज्य के अधिकार का मुद्दा विस के विशेष सत्र के केंद्र में रहेगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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