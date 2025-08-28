soon after relaesed from jail 5 were planning dacoity arrested जेल से निकलते ही बनाई डकैती की योजना, अचानक पुलिस पहुंची और कर लिया गिरफ्तार; मिला हथियार, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़soon after relaesed from jail 5 were planning dacoity arrested

जेल से निकलते ही बनाई डकैती की योजना, अचानक पुलिस पहुंची और कर लिया गिरफ्तार; मिला हथियार

झारखंड के धनबाद में जेल से निकलते ही अपराधियों ने डकैती की योजना बनाई, निशाने पर थे चिरागोड़ा के एक व्यापारी, लेकिन गुप्त सूचना पर पुलिस ने तेलीपाड़ा लॉ कॉलेज मैदान के पास से चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबादThu, 28 Aug 2025 07:54 AM
share Share
Follow Us on
जेल से निकलते ही बनाई डकैती की योजना, अचानक पुलिस पहुंची और कर लिया गिरफ्तार; मिला हथियार

धनबाद में जेल से निकलते ही अपराधियों ने डकैती की योजना बनाई, निशाने पर थे चिरागोड़ा के एक व्यापारी, लेकिन गुप्त सूचना पर पुलिस ने तेलीपाड़ा लॉ कॉलेज मैदान के पास से चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनके पास से कई हथियार और लूटे गए जेवरात बरामद किए हैं। बदमाशों ने जिस दुकान में जेवर बेचे, उस दुकानदार को भी जामाडोबा जोड़ापोखर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी देते हुए सिटी एसपी नौशाद आलम ने बताया कि पकड़े गए सभी कुख्यात अपराधी हैं। जेल से निकलने के बाद से भी पुलिस इन पर नजर रख रही थी।

बदमाशों ने चिरागोड़ा में ही एक व्यवसायी के घर डाका डालने की योजना बनाई, लेकिन घटना से पूर्व ही सटिक सूचना पर सभी को तेलीपाड़ा लॉ कॉलेज मैदान से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों में प्रकाश हाड़ी, आकाश रवानी, अशोक कुमार साव उर्फ गप्पू एवं भोला कुमार साव उर्फ रामू शामिल हैं। इनके पास से एक पिस्टल, नौ कारतूस, तीन सोने की अंगूठी एक सोने का मंगलसूत्र और 68 ग्राम के सोने का अन्य गहना बरामद किया गया।

बंद घरों को बना रहे थे निशाना

पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में दर्जनों खाली पड़े घरों का ताला तोड़कर गहने एवं नगद पैसे की चोरी कर रहे थे। बदमाशों ने धनबाद थाना के 11, सरायढेला थाना के 03, धनसार थाना के 02 तथा गोविंदपुर थाना के दो कांड सहित कुल 18 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया।

जामाडोबा के जेवर दुकानदार को भेजा जेल

अपराधियों से चोरी का सोना खरीदने एवं उसे गलाकर आभूषण का रूप बदलने के संगठित अपराध में मां देवकी ज्वेलर्स जामाडोबा, जोडापोखर के मालिक राजेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सिटी एसपी ने बताया कि अभियुक्त राजेश कुमार को छोड़कर सभी का आपराधिक इतिहास रहा है। बताया कि छापेमारी के सभी सदस्यों को एसएसपी पुरस्कृत करेंगे।