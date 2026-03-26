वहां आरक्षण लागू नहीं; सोनिया गांधी के इलाज पर भाजपा सांसद का राहुल गांधी से क्या सवाल
कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी का दिल्ली के सर गंगाराम इस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। भाजपा के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने इसमें भी राजनीति का मौका तलाश लिया है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा है कि वह सोनिया गांधी का एम्स में इलाज क्यों नहीं करा रहे जहां आरक्षण लागू है?
कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की तबीयत इन दिनों खराब है। दिल्ली के सर गंगाराम इस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। भाजपा के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने इसमें भी राजनीति का मौका तलाश लिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछ लिया कि वह अपनी मां का ऐसे अस्पताल में क्यों इलाज करा रहे हैं जहां आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं है।
निशिकांत दूबे ने एक्स पर लिखा, ‘राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी का इलाज जिस अस्पताल गंगाराम में हो रहा है वह प्राइवेट अस्पताल है, वहां आरक्षण लागू नहीं है। यदि एम्स में इलाज कराते तो वहां आपको 60 प्रतिशत आरक्षण के डॉक्टर मिलते, क्या आपका भरोसा सरकारी अस्पताल में नहीं है? उनका इलाज भी डॉक्टर अरुप बासु कर रहे हैं जो आरक्षित वर्ग के डॉक्टर नहीं हैं। सोनिया जी के स्वस्थ होने की कामना हम सभी करते हैं, लेकिन आपने कॉग्रेस की क्या हालत बनाई है? जार्ज सोरोस के कहने पर आप समाज को बांटकर देश क्यों तोड़ना चाहते हैं?’
दरअसल, निशिकांत दुबे राहुल गांधी को उन बयानों पर निशाना साध रहे थे जिनमें वह अक्सर आरक्षण का मुद्दा उठात हैं और दलितों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की बात कहते हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को संक्रमण होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। हालांकि वह अब भी चिकित्सकीय निगरानी में हैं। सर गंगाराम अस्पताल के अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने कहा कि गांधी को 24 मार्च की रात को भर्ती कराया गया था। संक्रमण के उपचार के लिए उन्हें एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं और उन पर दवाओं का अच्छा असर हो रहा है।
सोनिया गांधी कुछ दिन और रह सकती हैं अस्पताल में
उन्होंने कहा कि वह वरिष्ठ चिकित्सकों की एक टीम की निगरानी में हैं जो उनकी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। सूत्रों ने बताया कि एहतियात के तौर पर सोनिया गांधी को अगले कुछ दिनों तक अस्पताल में निगरानी में रखा जाएगा और उनकी हालत स्थिर है। सोनिया गांधी (79) को बुखार होने के बाद मंगलवार रात करीब 10 बजकर 22 मिनट पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूत्रों ने पहले कहा था कि मौसम बदलने के कारण उनकी तबीयत खराब हुई है।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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