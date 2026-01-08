Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़son was in jail for 6 years in mothers murder case released by court
मां की हत्या के जुर्म में जेल गया बेटा, 6 साल बाद कोर्ट ने कर दिया बरी; क्या थी वजह

मां की हत्या के जुर्म में जेल गया बेटा, 6 साल बाद कोर्ट ने कर दिया बरी; क्या थी वजह

संक्षेप:

रांची में मां की हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी बेटा कृष्णा महतो को अदालत से बड़ी राहत मिली है। टाटीसिल्वे थाना क्षेत्र के सिलवई गांव में हुई घटना को लेकर पुलिस ने कृष्णा महतो (41 साल) को 18 सितंबर 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से वह लगातार जेल में रहा।

Jan 08, 2026 09:28 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

रांची में मां की हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी बेटा कृष्णा महतो को अदालत से बड़ी राहत मिली है। टाटीसिल्वे थाना क्षेत्र के सिलवई गांव में हुई घटना को लेकर पुलिस ने कृष्णा महतो (41 वर्ष) को 18 सितंबर 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से वह लगातार जेल में रहा। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से उसके ऊपर लगे आरोप को साबित नहीं कर पाया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि पूरे मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला, न ही कोई ठोस भौतिक या वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। विवेचक ने भी माना कि जांच के दौरान किसी ने घटना को अपनी आंखों से देखने का दावा नहीं किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आईओ संतोष कुमार कुल सात गवाहों को पेश किया गया, लेकिन इनमें से अधिकांश गवाह अपने बयान से मुकर गए। इन परिस्थितियों में अदालत ने अभियोजन की कहानी को संदेहपूर्ण मानते हुए कृष्णा महतो को बरी किया। निर्दोष साबित होने के बाद वह छह साल तीन महीने 17 दिन बाद जेल से बाहर निकला।

जाने क्या था पूरा मामला

यह मामला 16 सितंबर 2019 का है। मृतका मुन्नी देवी का शव उनके घर से बरामद किया गया था। अगले दिन 17 सितंबर 2019 को उनकी रिश्तेदार गुडन देवी के फर्दबयान पर टाटीसिल्वे थाना कांड संख्या 64/2019 दर्ज की गई थी। आरोप था कि जमीन अपने नाम कराने के लिए दबाव बना रहा बेटा कृष्णा महतो ने ही अपनी मां की हत्या कर बैठा। पुलिस ने 18 सितंबर 2019 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

पूर्व मंत्री के बेटे पर अपहरण की कोशिश का आरोप लगाया

रांची। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के पुत्र अमित राज पर अपहरण की कोशिश और जबरन वाहन ले जाने का आरोप लगा है। इस संबंध में बड़गाई निवासी पंकज नाथ ने अमित राज के विरूद्ध डीजीपी, एसएसपी और खेलगांव थाना में शिकायत दर्ज करायी है। पंकज का आरोप है कि 25 दिसंबर की शाम अंकित राज व उनका साथी संजीव साव उन्हें घर से बुलाकर खेलगांव हाउसिंग सोसाइटी ले जाने लगे। इसी दौरान आरोपियों ने उनसे हिसाब किताब की बात की। वहां पर गुड्डू सिंह कुछ लोगों को लेकर पहुंचे हुए थे। इस बीच जान से मारने की धमकी देने लगे। उन्हें जबरन अगवा का प्रयास किया। कुछ लोगों के सहयोग से वह जान बचाकर भागे। उनकी गाड़ी भी आरोपियों ने अपने साथ ले गए। इधर, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।