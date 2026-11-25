जमीन के लिए मां का गला दबाकर मार डाला, जमशेदपुर में 2 भाइयों का कलयुगी कारनामा, दोनों गिरफ्तार
जमशेदपुर में दो भाइयों ने मिलकर मां को मौत के घाट उतार दिया। दोनों भाई मां से जमीन के कागज पर हस्ताक्षर करवाकर उसे बेचना चाहते थे, लेकिन मां इसके लिए तैयार नहीं थी।
झारखंड के जमशेदपुर जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के एमजीएम थाना क्षेत्र के बड़ाबांकी स्थित बांधडीह टोला में सोमवार की रात दो बेटों ने जमीन विवाद में अपनी ही 80 वर्षीय मां गंगामनी महतो की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद घटना से जुड़े साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से दोनों बेटों ने शव को जलाने का भी प्रयास किया। मंगलवार सुबह सनसनीखेज वारदात की जानकारी गांव के ग्राम प्रधान को मिल गई, जिसके बाद उन्होंने तत्काल एमजीएम थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है।
पूछताछ में खुल गया मामला
ग्राम प्रधान द्वारा सूचना मिलते ही एमजीएम थाने की पुलिस टीम बांधडीह टोला पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी बेटों रवि महतो और दुर्योधन महतो को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपनी मां की हत्या में संलिप्तता स्वीकार कर ली।
जमीनी विवाद में ले ली जान
एमजीएम थाना प्रभारी सचिन दास ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर दोनों बेटों ने अपनी मां की हत्या की है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी पूर्व में भी मारपीट के मामले में जेल जा चुके हैं। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और बुधवार को दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इधर, कलयुगी बेटे की इस करतूत की बड़ाबांकी स्थित बांधडीह टोले में मंगलवार को दिनभर चर्चा गर्म रही।
जमीन बेचने के लिए मां से चाहते थे हस्ताक्षर
पुलिस के अनुसार, गंगामनी महतो ने दो शादियां की थीं और दोनों पतियों से उनके ये दो बेटे हुए थे। गंगामनी पहले भी कई जमीनें बेच चुकी थीं। अब दोनों बेटे शेष जमीन अपने कब्जे में लेकर बेचने की तैयारी में थे। इसके लिए उन्हें मां के हस्ताक्षर की जरूरत थी। गंगामनी कागजात पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर रही थीं। सोमवार शाम इसी बात को लेकर घर में विवाद बढ़ा और रात में दोनों ने मां को गला दबा मार डाला। इस घटना की जानकारी गांववालों ने पुलिस को दी तो पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और दोनों बेटों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान दोनों बेटों ने पूरा मामला खोल दिया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर