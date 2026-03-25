झारखंड में बेटा बना हैवान! मां को पीट-पीटकर मार डाला; आंगन में जला दिया शव
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के सुदूरवर्ती गुदड़ी के कमरोड़ा में हैवान बेटे ने मां की पीटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घर के आंगन में जला दिया। घटना सोमवार सुबह करीब 9 बजे की है।
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के सुदूरवर्ती गुदड़ी के कमरोड़ा में बेटे ने मां की पीटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घर के आंगन में जला दिया। घटना सोमवार सुबह करीब 9 बजे की है। इसकी जानकारी गुदड़ी पुलिस को मंगलवार को आरोपी के छोटे भाई की पत्नी हीरामनी ओरेया ने थाने में पहुंच कर दी। घटना के बाद से आरोपी फरार है। मृतक मेरी बरसो की उम्र 65 वर्ष बताई गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
पुलिस को दिये बयान में हीरामन ने कहा है कि उसके जेठ नामजन बरजो (40) सोमवार सुबह घर में झाडू लगा रही अपनी मां मेरी बरजो पर पीछे से आकर लाठी-डंडे से हमला कर दिया। मां की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने आंगन में रखी लकड़ियां जमा कर उसके ऊपर शव को रख आग लगा दी। इसके बाद शव को अधजला छोड़ नामजन भाग गया। पुलिस मंगलवार को घटनास्थल पर पहुंची तो सिर्फ एक पैर अधजला मिला। पुलिस के मुताबिक आरोपी खूंटी के रनिया की ओर भागा है, तलाश जारी है। टीमें बनाकर आरोपी को पकड़ने का प्रयास चल रहा है।
8 साल पहले पिता का भी कर चुका है हत्या
हिरामनी ओरेया के मुताबिक, करीब 8 साल पहले आरोपी नामजन बरजो अपने पिता सामुएल बरजो का भी कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। तब मेडिकल जांच में उसे दिगामी तौर पर विक्षिप्त घोषित कर दिया गया था। उसका इलाज रांची में हुआ । इसके बाद वह घर लौट आया था। बीच-बीच में आरोपी को दौरे पड़ते रहते हैं। यही कारण है कि उसका छोटा भाई रानियां में रहता है। जरूरत पड़ने पर मां व पत्नी से मिलने घर कमरोड़ा गांव आना-जाता रहता है। आरोपी के इस व्यवहार के कारण गांव के लोग भी उससे दूर रहते हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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