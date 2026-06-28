झारखंड में बेटा बना हैवान! पिता को टांगी से काटकर मार डाला
झारखंड के बोकारो जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक बेटे ने अपने ही पिता को टांगी से काट कर मार डाला। इस घटना के बाद गांव वालों ने आरोपी बेटे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
झारखंड के बोकारो में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के तिलैया पंचायत के कारीपानी गांव में शुक्रवार देर रात शराब के नशे में बेटे अर्जुन करमाली ने पिता जयलाल करमाली की टांगी से वार कर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
शराब पीकर लौटा था बेटा
मिली जानकारी के अनुसार अर्जुन करमाली शुक्रवार रात शराब सेवन कर घर लौटा था। उसकी हालत देखकर पिता ने उसे शराब की लत छोड़ने और परिवार की जिम्मेदारियों को समझने की नसीहत दी। बताया जाता है कि पिता ने यह भी कहा कि उसकी नशे की आदत के कारण पत्नी भी उसे छोड़कर मायके चली गई है। इसी बात से नाराज होकर अर्जुन ने घर में रखी टांगी उठाकर पिता के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण पहुंचे। आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर पुलिस को सूचना दी।
इस मामले की जानकारी मिलने के बाद जगेश्वर बिहार थाना प्रभारी प्रकाश यादव जवानों के साथ पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त खून से सनी टांगी बरामद कर जब्त कर लिया। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले की जानकारी देते हुए जगेश्वर बिहार के थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण घरेलू विवाद और नशे की हालत में उत्पन्न आक्रोश सामने आया है। शनिवार सुबह तिलैया मुखिया चिंता देवी मृतक के घर पहुंची और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। कहा कि युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति समाज और परिवार के लिए गंभीर चिंता का विषय है तथा इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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