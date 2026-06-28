Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

झारखंड में बेटा बना हैवान! पिता को टांगी से काटकर मार डाला

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

झारखंड के बोकारो जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक बेटे ने अपने ही पिता को टांगी से काट कर मार डाला। इस घटना के बाद गांव वालों ने आरोपी बेटे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

झारखंड में बेटा बना हैवान! पिता को टांगी से काटकर मार डाला

झारखंड के बोकारो में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के तिलैया पंचायत के कारीपानी गांव में शुक्रवार देर रात शराब के नशे में बेटे अर्जुन करमाली ने पिता जयलाल करमाली की टांगी से वार कर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

शराब पीकर लौटा था बेटा

मिली जानकारी के अनुसार अर्जुन करमाली शुक्रवार रात शराब सेवन कर घर लौटा था। उसकी हालत देखकर पिता ने उसे शराब की लत छोड़ने और परिवार की जिम्मेदारियों को समझने की नसीहत दी। बताया जाता है कि पिता ने यह भी कहा कि उसकी नशे की आदत के कारण पत्नी भी उसे छोड़कर मायके चली गई है। इसी बात से नाराज होकर अर्जुन ने घर में रखी टांगी उठाकर पिता के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण पहुंचे। आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर पुलिस को सूचना दी।

ये भी पढ़ें:रांची समेत इन 20 जिलों में होगी झमाझम बारिश, IMD का ऑरेंज अलर्ट

इस मामले की जानकारी मिलने के बाद जगेश्वर बिहार थाना प्रभारी प्रकाश यादव जवानों के साथ पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त खून से सनी टांगी बरामद कर जब्त कर लिया। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले की जानकारी देते हुए जगेश्वर बिहार के थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण घरेलू विवाद और नशे की हालत में उत्पन्न आक्रोश सामने आया है। शनिवार सुबह तिलैया मुखिया चिंता देवी मृतक के घर पहुंची और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। कहा कि युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति समाज और परिवार के लिए गंभीर चिंता का विषय है तथा इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

ये भी पढ़ें:झारखंड: रामगढ़ जिले में इन लोगों को सरकार ने दी मदद, विभागों को निर्देश
ये भी पढ़ें:झारखंड में कुपोषण के खात्मे को शिशु शक्ति योजना होगी लागू, क्या-क्या खास?
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।