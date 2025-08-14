सुपारी देकर पिता का करवा दिया था मर्डर, झारखंड में बेटे समेत 3 को उम्रकैद

पिता की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने बुधवार को पुत्र समसुल अंसारी पिता सकुर अंसारी, निवासी नीमडीह, गिरिडीह, असगर अंसारी और द्वारिका तूरी को दोषी करार देते हुए 302 आईपीसी के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पिता की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने बुधवार को पुत्र (आरोपी) समसुल अंसारी पिता सकुर अंसारी, निवासी नीमडीह, गिरिडीह, असगर अंसारी और द्वारिका तूरी को दोषी करार देते हुए 302 आईपीसी के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह मामला 5 फरवरी 2024 का है, जिसे लेकर नवलशाही थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि समसुल अंसारी ने अपने पिता की हत्या करवाने के लिए सुपारी दी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक शिवशंकर राम और अधिवक्ता रीतम कुमारी ने पक्ष रखा तथा सभी गवाहों का परीक्षण कराया। लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनवर हुसैन ने अभियुक्तों की ओर से दलीलें पेश कीं। सभी साक्ष्यों और गवाहियों के अवलोकन के बाद अदालत ने अभियुक्तों को 302 और 120-बी के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को 10 साल की जेल डरा- धमका कर नाबालिग लड़की से जबरन दुष्कर्म के प्रयास किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो जज गुलाम हैदर की अदालत ने बुधवार को गोविंद सिंह पिता गंगो सिंह 45 वर्ष गोमो झुमरी तिलैया, निवासी को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।