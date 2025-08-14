son killed father giving money to contract killer sentenced for life in jharkhand सुपारी देकर पिता का करवा दिया था मर्डर, झारखंड में बेटे समेत 3 को उम्रकैद, Jharkhand Hindi News - Hindustan
son killed father giving money to contract killer sentenced for life in jharkhand

सुपारी देकर पिता का करवा दिया था मर्डर, झारखंड में बेटे समेत 3 को उम्रकैद

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीThu, 14 Aug 2025 08:23 AM
पिता की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने बुधवार को पुत्र (आरोपी) समसुल अंसारी पिता सकुर अंसारी, निवासी नीमडीह, गिरिडीह, असगर अंसारी और द्वारिका तूरी को दोषी करार देते हुए 302 आईपीसी के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह मामला 5 फरवरी 2024 का है, जिसे लेकर नवलशाही थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि समसुल अंसारी ने अपने पिता की हत्या करवाने के लिए सुपारी दी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक शिवशंकर राम और अधिवक्ता रीतम कुमारी ने पक्ष रखा तथा सभी गवाहों का परीक्षण कराया। लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनवर हुसैन ने अभियुक्तों की ओर से दलीलें पेश कीं। सभी साक्ष्यों और गवाहियों के अवलोकन के बाद अदालत ने अभियुक्तों को 302 और 120-बी के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को 10 साल की जेल

डरा- धमका कर नाबालिग लड़की से जबरन दुष्कर्म के प्रयास किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो जज गुलाम हैदर की अदालत ने बुधवार को गोविंद सिंह पिता गंगो सिंह 45 वर्ष गोमो झुमरी तिलैया, निवासी को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही दस हजार रूपया का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर चार माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वही न्यायालय ने आईपीसी एक्ट के तहत दोषी पाते हुए पांच साल सश्रम कारावास एवं तीन हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। मामला वर्ष 2024 का है। इसे लेकर तिलैया थाना में मामला दर्ज कराया गया था। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक शिवशंकर राम ने किया। इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया। कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। बचाव पक्ष की ओर से डिफेंस काउंसिल किरण कुमारी ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए दस साल सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।