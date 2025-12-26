Hindustan Hindi News
इकलौता बेटा नौकरी और प्रॉपर्टी के लालच में बना हैवान, हजारीबाग में हवलदार पिता को गला रेतकर मार डाला

हजारीबाग में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां इकलौते बेटे ने नौकरी और प्रॉपर्टी के लालच में दोस्त के साथ पिता को मार डाला। दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं।

Dec 26, 2025 09:52 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
छुट्टी पर घर गए हजारीबाग के हवलदार पशुपतिनाथ तिवारी की नृशंस हत्या का भोजपुर के चांदी थाना पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा हुआ है। भोजपुर पुलिस ने हवलदार पिता पशुपतिनाथ तिवारी की हत्या के आरोप में उनके बेटे विशाल तिवारी और दोस्त जीशान को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग में पीसीआर शाखा में चालक हवलदार के पद पर तैनात पशुपतिनाथ तिवारी कुछ दिन की छुट्टी लेकर भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के भगवतपुर गांव स्थित अपने घर गए थे।

पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि मृतक के इकलौते पुत्र विशाल तिवारी ने अपने दोस्त मो. जीशान अहमद जिलानी के साथ मिलकर की थी। अनुकंपा पर नौकरी पाने का लालच और संपत्ति हथियाने का इस कदर हावी हो गया कि खून का रिश्ता भी टूट गया।

भोजपुर सदर-2 एसडीपीओ ने गुरुवार शाम भोजपुर में प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी दी कि हवलदार तिवारी 31 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। आरोपी पुत्र को डर था कि रिटायरमेंट के बाद न तो नौकरी मिलेगी और न ही संपत्ति पर मनचाहा अधिकार। इसी लालच ने उसे हत्यारा बना दिया।

क्या है मामला

19 दिसंबर की शाम विशाल तिवारी अपने दोस्त के साथ हजारीबाग से बाइक से निकला। रात करीब डेढ़ बजे दोनों भगवतपुर पहुंचे। पेड़ के सहारे घर में प्रवेश कर बरामदे में पलंग पर सो रहे पिता का चाकू से गला रेत दिया गया।

सोच-समझकर रची गई थी साजिश

हत्या के बाद दोनों आरोपी बाइक से वापस हजारीबाग की ओर निकल गए। भागते समय भोजपुर के सहार पुल के पास सोन नदी में चाकू और ग्लव्स फेंक दिए गए। किसी को शक न हो, इसके लिए विशाल चौपारण टोल प्लाजा के पास से पत्नी के साथ गांव लौट आया। मानो वह भी शोक संतप्त बेटा हो।

पुलिस के अनुसार, विशाल तिवारी नशे का आदी था। इसी वजह से पिता-पुत्र के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण चल रहे थे। हाल ही में हवलदार तिवारी ने दो बीघा जमीन का एग्रीमेंट कराया था, जिसकी जानकारी बेटे को नहीं थी। विशाल को आशंका थी कि पिता अपनी विवाहिता बेटी प्रियंका तिवारी को संपत्ति सौंप सकते हैं।

हत्या के बाद भी पिता का अंगूठा काट दिया गया, ताकि भविष्य में संपत्ति से जुड़ा कोई अड़चन न रहे। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि यह हत्या अचानक नहीं हुई। करीब दो साल पहले भी पशुपतिनाथ तिवारी को बाइक दुर्घटना में मारने की योजना बनाई गई थी, लेकिन वह नाकाम रही। सेवानिवृत्ति की तारीख नजदीक आते ही पिछले दो-तीन महीनों से फिर साजिश तेज कर दी गई थी। इतना ही नहीं, पिता की हत्या के बाद बहन को भी रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई थी।

मृतक की पत्नी मणी देवी के बयान पर चांदी थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भोजपुर एसपी राज के निर्देश पर तकनीकी अनुसंधान और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के आधार पर जांच आगे बढ़ी। पहले हजारीबाग से जिशान अहमद जिलानी को हिरासत में लिया गया। सख्ती से पूछताछ के बाद पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ और फिर आरोपी पुत्र विशाल तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया।

