दहेज में ट्रैक्टर नहीं मिला तो दामाद बना हैवान! दुमका में ससुर को पीट-पीटकर मार डाला

झारखंड के दुमका में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां दामाद को दहेज में ट्रैक्टर ना देना ससुर को इतना भारी पड़ा कि दामाद हैवान बन गया। दामाद ने ससुर को पीट-पीटकर मार डाला।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दुमकाSun, 21 Sep 2025 08:20 AM
झारखंड के दुमका में दर्दनाक घटना सामने आई है। दहेज में ट्रैक्टर नहीं मिलने पर दामाद ने ससुर को पीट-पीट कर मार डाला। यह घटना सरैयाहाट-गोविंदपुर गांव के कदिया टोला की है। जानकारी मिली कि घटना उस वक्त हुई जब गोविंदपुर गांव निवासी रविन्द्र कापरी अपनी बेटी से मिलने इसी गांव में अपनी बेटी- दामाद के घर गया था। इसी दौरान ट्रैक्टर की मांग को लेकर वाद विवाद होने लगा तभी दामाद सुधीर यादव (23) ने ससुर की बेरहमी से लाठी डंडे, पत्थर से पिटाई कर दी।

इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही एंबुलेंस से उक्त घायल ससुर को इलाज हेतू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने प्राथमिक इलाज कर उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत देवघर रेफर कर दिया गया। बताया गया कि देवघर सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी मिली कि रविंद्र के पास अपना खुद का तीन ट्रैक्टर है। उसका दामाद सुधीर उससे एक ट्रैक्टर की मांग कर रहा था, जबकि रविन्द्र अपने दामाद को ट्रैक्टर देने से साफ मना कर दिया था। इस बात को लेकर अक्सर ससुर व‌ दामाद में वाद विवाद होता रहता था। बीते एक दिन पूर्व रविन्द्र को पता चला कि उसकी बेटी को एपेंडिक्स हो गया है। तभी वह अपनी बेटी से मिलने उसके घर पर गया था। बेटी से मिलने के बाद रविन्द्र अपनी बेटी को बेहतर इलाज के लिए घर ले जाना चाहता था। लेकिन उसका दामाद इस बात पर अड़ गया कि जब तक ट्रैक्टर नहीं मिलेगा वह अपनी पत्नी को ले जाने नहीं देगा। इसी बात को लेकर विवाद होने लगा। इसी बीच उसने लाठी डंटा से अपने ससुर पर जान लेवा हमला कर दिया। इस मामले में थाना प्रभारी राजेंद्र यादव ने बताया कि मृतक की पत्नी ने देवघर पुलिस को फर्द बयान दिया है। फर्द ब्यान आते ही मामला दर्ज किया जाएगा। आरोपी दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

शिकारीपाड़ा, प्रतिनिधि। अपराधियों ने घर में घुसकर शुक्रवार की रात रिश्ते में नानी व नतनी की हत्या कर दिया। घटना शिकारीपाड़ा के आमचुंआ गांव की है। अपराधियों ने मौके पर मौजूद दूधमुंही बच्ची को छोड़ दिया। बच्ची रातभर रोती रही। जानकारी के अनुसार शिकारीपाड़ा थाना के आमचुंआ गांव की सोना बास्की (70) व नतनी सोना मुर्मू (20) अपनी 6 माह की बच्ची के साथ सो रही थी। इसी बीच अज्ञात अपराधियों ने घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने ऐ को हिरासत में लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया है। पुलिस मामले की अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस दुमका से खोजी कुत्ते को लेकर पहुंची थी। इस घटना में पुलिस को अभी तक कोई बड़ी लीड नहीं मिली है। पुलिस इस मामले को पुराने जमीन विवाद से जोड़ कर भी देख रही है। पुलिस मृतका और उसके पति के मोबाइल कोल को खंगाल रही है। परिवार से जुड़े नए-पुराने विवाद व पति के साथ संबंध को लेकर भी पुलिस बारिकी से अनुसंधान में जुटी है।

घर पर नहीं था बेटी-दामाद, मृतका सोना मुर्मू के पति फुटबॉल मैच देखने

मिली जानकारी के मुताबिक सोना मुर्मू की शादी लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व काठीकुंड के जलुवा डूबा निवासी राजू सोरेन के साथ हुई थी। सोना बास्की को कोई लड़का नहीं था। उसने बेटी और दामाद को घर जमाई बना कर रखा। बेटी को भी कोई लड़का नहीं है। शुक्रवार को वृद्धा सोना बास्की का बेटी दामाद अपने किसी रिश्तेदार के घर गए थे, जबकि नतनी सोना मुर्मू का पति राजू सोरेन फुटबॉल मैच देखने गया था। घर में नानी सोना बास्की, नतनी सोना मुर्मू और सोना मुर्मू की 6 महीने की दूधमुही बच्ची सोई हुई थी। इसी बीच अज्ञात अपराधियों ने नानी सोना बास्की और नतनी सोना मुर्मू की हत्या कर दिया। घटना के वक्त दूधमुही बच्ची भी वहीं थी लेकिन वह पूरी तरह सुरक्षित है। इधर राजू सोरेन फुटबॉल मैच देखकर जब रात के करीब 9 बजे घर लौटा तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गया। खून से लथपथ उसकी पत्नी सोना मुर्मू और नानी सास सोना बास्की का शव पड़ा हुआ था।

एसडीपीओ ने घटना स्थल पर पहुंचकर किया मामले की जांच

घटना की जानकारी मिलने पर दुमका एसडीपीओ विजय कुमार महतो घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी लिया। वहीं मौके पर मौजूद महिला के पति राजू सोरेन से भी पूछताछ किया। ग्रामीणों से भी पुलिस ने मामले की जानकारी ली। मौके पर थाना प्रभारी अमित लकड़ा पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। इधर मामले की जांच करने फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची।