दुमका में बेटा बना हैवान! मां को पीट-पीटकर मार डाला

झारखंड के दुमाक जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के टोंगरा थाना क्षेत्र के तारिणी के सरमलिया टोला में बुधवार की शाम बेटे ने सौतेली मां की डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने परिवार वालों की मदद से आरोपी को पकड़ कर रात भर गांव में बैठाए रखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया।

आरोप है कि सौतेली मां मोंगली पुजहरनी (50 वर्ष) के साथ पुत्र सुखलाल पुजहर का कुछ बातों को लेकर विवाद हुआ और वह मां पर डंडे से सिर पर प्रहार कर दिया। डंडे से पीटने पर मां की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का दुमका के पीजेएमसीएच में पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। टोंगरा थाना की पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने बताया कि मोंगली पुजहरनी युवक की सौतेली मां थी। उसकी मां की कई साल पहले मौत हो गई है। उसके पिता रासो पुजहर ने अपनी साली से ही शादी कर ली थी। शादी के बाद मोंगली को कोई संतान नहीं हुआ। रासो पुजहर को दो बेटा ही है। सुखलाल पुजहर को शराब पीने की लत गई थी। वह कोई काम धाम नहीं करता था।