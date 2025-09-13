son arrested in fraud case father committed suicide ठगी में बेटा हुआ गिरफ्तार, नहीं बर्दाश्त कर पाया पिता; दुमका में लगा ली फांसी, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़son arrested in fraud case father committed suicide

ठगी में बेटा हुआ गिरफ्तार, नहीं बर्दाश्त कर पाया पिता; दुमका में लगा ली फांसी

दुमका में ठगी के आरोप में बेटे की गिरफ्तारी होने पर पिता को गहरा सदमा लगा। गिरफ्तारी से आहत पिता ने चाय की एक दुकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दुमकाSat, 13 Sep 2025 10:03 AM
ठगी के आरोप में बेटे की गिरफ्तारी होने पर पिता को गहरा सदमा लगा। गिरफ्तारी से आहत पिता ने चाय की एक दुकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अधेड़ व्यक्ति के शव को नगर थाना की पुलिस ने शुक्रवार की सुबह में शहर के दुधानी के सामने एक चाय की दुकान से फांसी के फंदे से लटकते हुए बरामद किया था।

पुलिस ने जब शव को अपने कब्जे में कर पहचान करने के लिए पॉकेट की जांच की तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं बाइक की चाभी सहित अन्य कई दस्तावेज बरामद हुए। छानबीन के दौरान पता चला कि मृतक पुरंदर सिंह देवघर जिला के करौं थाना अन्तर्गत सिंहपुर गांव के निवासी थे। मृतक गुरुवार की शाम में नगर थाना अपने बेटे चंदन कुमार सिंह से मिलने के लिए आए थे। चंदन सिंह को नगर थाना की पुलिस ने जेवरात लेने के नाम पर 8 हजार 100 रुपए की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

बेटी की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही पिता देवघर से दौड़े-भागे बाइक से दुमका पहुंचे थे। वे बेटे की गिरफ्तारी से काफी आहत थे और घर जाने के वक्त रास्ते में ही पिता ने फांसी के फंदे से लटककर जान दे दी। इधर नगर थाना की पुलिस ने आनन-फानन में आरोपी युवक चंदन सिंह को सुबह में ही कोर्ट में पेश करने के बाद केन्द्रीय कारा भेज दिया।

क्या है पूरा मामला

गुरुवार की दोपहर श्रीरामपाड़ा चौक स्थित हरि ज्वेलर्स से पुरंदर सिंह के बेटे चंदन सिंह ने करीब आठ हजार के जेवरात खरीदा था। उसने खरीदे गए जेवरात के पैसे दुकानदार को मोबाइल से ऑन लाइन ट्रांसफर किया। जब महिला दुकानदार रितु वर्मा के खाते में पैसा नहीं पहुंचा तो उसने युवक से पैसों की मांग की। इस पर युवक पहले बोला, पैसे भेज दिए है। अकाउंट में जल्द ही रुपया आ जाएगा। इसी बीच वह जेवरात लेकर भागने लगा। महिला के बेटे और देवर ने पीछा कर उसे पकड़ लिया।

बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। रात को जब बेटे की गिरफ्तारी की खबर पिता को मिली तो वे बाइक से दौड़े-भागे दुमका पहुंचे। थाने में ही पिता ने अपने बेटे को जमकर बुराई की और भला-बुरा कहा। कहा कि उसने समाज में रहने लायक नहीं छोड़ा है। अब किसी को कैसे मुंह दिखाएंगे। इतना कहने के बाद पिता थाने से निकल गए और दुधानी में जाकर एक दुकान में फांसी लगा ली। बेटे की गिरफ्तारी से पिता को गहरा सदमा लग गया था। अच्छे घर का होने और समाज में इज्जत होने की वजह से पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। रात में ही एक दुकान में स्टूल के सहारे फांसी लगा ली। सुबह में पिता के शव को बरामद किया गया।