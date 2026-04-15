झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती की जांच में बड़ा खुलासा, सॉल्वर गैंग ने अभ्यर्थियों से लिए थे ब्लैंक चेक
झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम अभ्यर्थियों से कथित प्रश्नपत्र रटवाने के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। यह बात सामने आई है कि सॉल्वर गैंग के सरगना अतुल वत्स, क्रिस्टोफर, विकास समेत अन्य ने परीक्षा में शामिल होने वाले 159 अभ्यार्थियों को पास कराने की जिम्मेवारी ली थी।
झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम अभ्यर्थियों से कथित प्रश्नपत्र रटवाने के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। जांच में यह बात सामने आई है कि सॉल्वर गैंग के सरगना अतुल वत्स, क्रिस्टोफर, विकास समेत अन्य ने परीक्षा में शामिल होने वाले 159 अभ्यार्थियों को पास कराने की जिम्मेवारी ली थी। इसके लिए गैंग ने अभ्यर्थियों से तीन-तीन लाख रुपए एडवांस के साथ-साथ एक-एक ब्लैंक चेक भी लिया था।
गिरोह के लोगों ने अभ्यर्थियों से यह कहा था कि वे चेक पर साइन कर उन्हें दें, ताकि रिजल्ट आउट होने के बाद पैसे वसूलने के लिए उन्हें दौड़ नहीं लगाना पड़े। रांची पुलिस की टीम ने गिरफ्तार सॉल्वर गैंग के गुर्गों के पास से कई ब्लैंक चेक भी बरामद किया है। पूछताछ में गिरफ्तार सॉल्वर गैंग के गुर्गों ने पुलिस के समक्ष ब्लैंक चेक लेने की बात भी स्वीकारी है। बता दें कि रांची पुलिस की टीम ने बीते शनिवार की रात तमाड़ में छापेमारी कर सॉल्वर गैंग के गुर्गे समेत 159 अभ्यार्थियों को गिरफ्तार किया था।
मुख्य सरगना क्रिस्टोफर की तलाश में जुटी पुलिस
सॉल्वर गैंग का मुख्य सदस्य क्रिस्टोफर है। पुलिस के मुताबिक छापेमारी से कुछ देर पर पहले क्रिस्टोफर भी तमाड़ में मौजूद था। मगर पुलिस की दबिश से पहले वह भाग निकला था। पुलिस के मुताबिक अभ्यर्थियों से ज्यादातर डील क्रिस्टोफर ही करता है।
जमशेदपुर निवासी गौरव सिंह की तलाश तेज
जमशेदपुर। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े प्रश्नपत्र मामले में पुलिस ने जमशेदपुर के मानगो काली मंदिर के समीप के निवासी गौरव सिंह की तलाश तेज कर दी है। तमाड़ के जिस निर्माणाधीन भवन में छापेमारी की गई थी, वह गौरव सिंह की है। उसपर तमाड़ थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।
सीबीआई अतुल वत्स और छोटू को लेगी रिमांड पर
झारखंड सीजीएल प्रश्न पत्र से जुड़े मामले में जहानाबाद का अतुल वत्स और पटना का छोटू आरोपी है। बताया जा रहा है कि रांची जेल में बंद दोनों आरोपियों को जल्द ही सीबीआई रिमांड पर लेगी। दोनों से सीजीएल मामले में पूछताछ होगी। अतुल पर यूपी, बिहार और राजस्थान में केस दर्ज है।
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