झारखंड में जम गई बर्फ! सफेद चादर से ढक गए खेत; 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

संक्षेप: झारखंड के मौसम को लेकर बडा अपडेट सामने आया है। बुधवार को झारखंड का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। यहां खेतों में बर्फ की सफेद चादर जम गई।

Jan 08, 2026 06:34 am IST

Jharkhand Mausam: शीतलहर और कुहासे के कारण पूरा झारखंड कांप रहा है। बुधवार इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। बुधवार को खूंटी समेत चार जिलों में पारा पांच के नीचे पहुंच गया। रांची से सटे मैकलुस्कीगंज में तो न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री पर पहुंच गया। यहां सुबह के दौरान ओस की बूंदें पूरी तरह जमकर बर्फ बन गईं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले दो दिन भी कड़ाके की सर्दी रहेगी। रांची के अलावा खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, लोहरदगा और गुमला के लिए अगले दो दिन तक शीतलहर और शीतदिवस रहने की चेतावनी जारी की गई है। इसको लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सफेद चादर से ढक गए खेत बुधवार सुबह मैकलुस्कीगंज स्थित राणा कंट्री कॉटेज में 0.7 डिग्री पारा दर्ज किया गया। सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो खेत-खलिहान सफेद चादर से ढका नजर आया। चीनाटॉड इलाके में पुआल पर जमी ओस की बूंदें बर्फ का रूप ले चुकी थीं। कई वाहनों के ऊपर भी बर्फ जैसी परतें जमी थीं। कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। कांके का न्यूनतम तापमान 2.0 किया गया।

पलामू की दृश्यता 300 मीटर रही : राज्य में कई जिलों में कुहासा घना रहा। पलामू में यह सबसे घना रहा। यहां की दृश्यता 300 मीटर की रही। वहीं देवघर में यह 600 मीटर की रही। जबकि रांचा में सुबह का मौसम कुछ हद साफ रहा। बुधवार को सुबह में इंडिगो की कोलकाता रांची और पुणे रांची दो विमान करीब एक घंटा विलंब से आए।

झारखंड के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए विभाग ने बताया कि, राज्य में अगले दो दिन के दौरान भी सर्द हवा के कारण कनकनी बनी रह सकती है। कहीं कहीं शीतदिवस का अनुमान है। दो दिन बाद मौसम में बदलाव की संभावना है। इससे न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की वृद्धि हो सकती है।

राज्य के विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम दर्ज तापमान मैकलुस्कीगंज 0.7

कांके 2.0

खूंटी 2.1

लोहरदगा 3.7

मेदिनीनगर 4.1

बोकारो 4.4

सरायकेला 5.4

सिमडेगा 5.2

चाईबासा 5.5

हजारीबाग 5.5

रांची 6.6

पाकुड़ 7.4

देवघर 7.6

जमशेदपुर 7.7

कोडरमा 8.2