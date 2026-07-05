झारखंड: सांप ने डंसने की कोशिश तो चबा डाला, दूसरे को भी निगला, तीसरे सर्प को पकड़ा तभी
झारखंड के चतरा में एक खौफनाक घटना सामने आई है। बताया जाता है कि एक सांप ने जब एक नशे में धुत शख्स को डंसने की कोशिश की तो उसने सांप को चबा डाला। शख्स ने दूसरे सांप को भी पकड़ कर चबा डाला लेकिन जब तीसरे को पकड़ा तो…
झारखंड के चतरा जिले में कुंदा थाना क्षेत्र के बरवाडीह टोला में एक हैरान करने वाली घटना हुई। बताया जाता है कि शनिवार को एक जब एक सांप ने नशे में धुत एक शख्स को डंसने की कोशिश की तो उसने उसे पकड़ लिया। नशे में धुत शख्स ने सांप को चबा डाला। इसके बाद उसने एक अन्य सांप को पकड़ा और उसको भी चबा डाला। शख्स ने इसी तरह तीसरे सांप को भी खाने वाला था लेकिन लोगों ने उसको रोक दिया।
बीमार हालत में कराया गया भर्ती
नशे में धुत 46 वर्षीय बुधन भारती को बीमार हालत में प्रतापपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। उसका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि बुधन भारती अपने साथियों के साथ गांव में ही ताश खेल रहा था। इसी दौरान खेत की ओर से आए एक सांप ने उसको डंसने की कोशिश की। नशे में धुत बुधन ने सांप को पकड़ लिया और उसे चबा गया। बुधन को लोग रोकते रहे लेकिन वह नोंच नोंच कर सांप को खा डाला।
दूसरे सांप को पकड़ा और उसे भी खा डाला
सांप को खाने के बाद बुधन खेत की ओर दौड़ा और दूसरे सांप को भी दौड़ाकर पकड़ लिया। उसने उसको भी खा लिया। मौजूद लोग उसे मना करते रहे, लेकिन वह नहीं रुका। इतना ही नहीं दो सांपों को खाने के बाद उसने फिर शराब पी। इसके बाद उसने एक और सांप को पकड़ा और उसे खाने ही वाला था कि उसके परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने शख्स को मना किया तो तब वज जाकर रुका।
चर्चा का विषय बनी घटना
परिजन उसे बीमार हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे और उसको भर्ती कराया। बुधन के परिजनों ने बताया कि बुधन ने दो सांपों को खाया। हालांकि गांव के लोगों का कहना था कि एक सांप तो जीवित था लेकिन दूसरा गांव के लोगों ने मारकर फेंका था। नशे में धुत शख्स ने उसको भी पकड़ कर खा लिया। इस घटना की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि विषैले सांपों को पकड़ना जानलेवा हो सकता है। उनके एक दंश से जान भी जा सकती है।
सांप ने महिला के पैर को लपेटा, दो बार काटा
वहीं गढ़वा के कांडी थानांतर्गत जतरो गांव निवासी स्वर्गीय रामजी राम की पत्नी 60 वर्षीय फूलबसिया कुंवर को शनिवार की सुबह सांप ने डंस लिया। फूलबसिया कुंवर शनिवार की सुबह घर से बाहर टहलने के लिए निकली थीं। इसी दौरान सांप उनके बाएं पैर से लिपट गया और डंस लिया। महिला ने जब सांप को पैर से हटाने की कोशिश की तो उसने उनके दाहिने हाथ में भी काट लिया। महिला का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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