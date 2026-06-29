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हजारीबाग में सांप ने बच्चे को डसा; तांत्रिक के कहने पर 12 घंटे गोबर में रखी बॉडी

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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हजारीबाग के एक गांव में 13 साल के एक बच्चे को सोते समय सांप ने काट लिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन अंधविश्वास के चक्कर में परिजन तांत्रिक के पास गए जिसने 12 घंटे तक बॉडी को गोबर में रखवाया। 

हजारीबाग में सांप ने बच्चे को डसा; तांत्रिक के कहने पर 12 घंटे गोबर में रखी बॉडी

हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के रैंबो करमा गांव में सांप के डंसने से एक बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टरों की ओर से बच्चे को मृत घोषित किए जाने के बाद परिजन तांत्रिक के पास पहुंचे और झाड़-फूंक के चक्कर में बच्चे की बॉडी को 12 घंटे तक गोबर में रखवाया। आखिरकार जब बच्चा जीवित नहीं हुआ और तांत्रिक भी मौका देखकर फरार हो गया तब जाकर परिजनों ने बच्चे की लाश को दफन किया।

घटना चौपारण प्रखंड की डेबो पंचायत स्थित रैम्बोकरमा गांव की बताई जाती है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, घर में सो रहे प्रवीण रविदास के 13 साल के बेटे ऋषि दास को 27 जून को तड़के करीब तीन बजे एक सांप ने डंस लिया। बच्चे की चीख सुनकर परिजन जागे। उन्होंने कमरे की लाइट जलाई तो बेटे के पास ही एक सांप को बैठा पाया।

परिजनों और पड़ोसियों ने देखा कि सांप निकल कर भागने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सबने सांप को मार डाला और उसे जला दिया। उस समय किसी को पता नहीं चला कि सांप ने सोते समय ऋषि को काट लिया है। इसके बाद ऋषि सोने की कोशिश करने लगा। परिजनों को फिक्र थी इसलिए थोड़ी देर में उसके पास पहुंचे।

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डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था मृत

उन्होंने देखा कि वह अचेत है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। इसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिजन समझ गए कि ऋषि को सांप ने काट लिया है। आननफानन में परिवार के लोग ऋषि को बरही अनुमंडलीय अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बच्चे की लाश लेकर जब परिजन लौट रहे थे तो एक शख्स ने उनको तिलैया के एक तांत्रिक के पास जाने की सलाह दी।

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12 घंटे तक गोबर में रखी लाश

परिजन तांत्रिक के पास पहुंचे और उसको रविवार शाम रैम्बोकरमा ले आए। तांत्रिक ने एक गड्ढा खुदवाकर उसे गोबर से भरवाया। इसके बाद बच्चे का की बॉडी को गोबर लेप में पूरी रात करीब 12 घंटे तक रखवा कर झाड़फूंक की। इसके बाद भी बच्चा जीवित नहीं हुआ। इस पर तांत्रिक ने कहा कि बच्चे को भगवान ने बुला लिया है। अब वह जिंदा नहीं होगा। इसके बाद तांत्रिक भी फरार हो गया।

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गांव के खेत में दफन की लाश

आखिरकार परिजनों ने ऋषि की लाश को गांव के ही खेत में दफन कर दिया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा रहे लेकिन दुर्भाग्यवश किसी ने भी तांत्रिक और अंधविश्वास का विरोध नहीं किया। सर्प के विष का इलाज करने वाले चिकित्सा विशेषज्ञों की मानें तो यदि घटना के वक्त ही बच्चे के बॉडी की जांच कर के सर्प दंश के निशान की पहचान कर ली जाती और बच्चे को समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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