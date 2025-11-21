झारखंड के पलामू में वन्यजीवों के बड़े तस्कर गिरोह का खुलासा, 80 करोड़ रुपए का सांप का जहर बरामद
DFO ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि इस रैकेट में कई और लोगों के भी शामिल होने की आशंका है, इसलिए विभाग की जांच और छापेमारी जारी है। आरोपियों में से तीन की गिरफ्तारी बुधवार को हुई थी, जबकि अन्य चार को शुक्रवार को दबोचा गया।
झारखंड के पलामू जिले में अधिकारियों ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ऐसे गिरोह का खुलासा किया, जो कि सांप के जहर की तस्करी के काम में लगा हुआ था। अधिकारियों ने इस गिरोह में शामिल सात लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 1.2 किलोग्राम सांप का जहर और ढाई किलोग्राम पैंगोलिन के स्केल्स (त्वचा) भी बरामद कीं। आरोपियों के पास से जो जहर जब्त हुआ वह तस्करी के लिए रखा हुआ था, और उसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई को राज्य के वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) और वन विभाग की संयुक्त टीम ने मिलकर अंजाम दिया।
इस बारे में जानकारी देते हुए मेदिनीनगर के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सत्यम कुमार ने PTI को बताया कि इस मामले को लेकर शुक्रवार की दोपहर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद इन चारों लोगों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। अधिकारी ने बताया कि इससे पहले बुधवार को एक खुफिया सूचना के आधार पर की गई छापेमारी के बाद एक बुजुर्ग और उसके बेटे समेत तीन आरोपियों को पकड़ा गया था। जिन्हें पहले ही ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।
एक अन्य अधिकारी ने जहर के बारे में जानकारी देते हुए बताया, 'जब्त किए गए जहर की कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए है, जबकि पैंगोलिन के स्केल्स की कीमत 15-20 लाख रुपए होने का अनुमान है।'