झारखंड में दशहरा मेला देखकर लौट रहीं नाबालिग बहनों का 6 लड़कों ने किया गैंगरेप

झारखंड के पलामू जिले से 2 चचेरी बहनों के साथ गैंग रेप होने की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक 6 लोगों ने दोनों बहनों को अपनी हवस का शिकार बनाया। घटना 2 अक्टूबर की रात की है, जब दोनों बहनें दशहरा मेला से लौट रही थीं, तभी आरोपियों ने लड़कियों के साथ हैवानियत भरी वारदात को अंजाम दिया। माता-पिता ने घटना की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है।

छतरपुर उप-मंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) अवध कुमार यादव ने कहा, महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सभी छह आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

नौडीहा थाना प्रभारी अमित कुमार द्विवेदी ने कहा, यह घटना 2 अक्टूबर की देर रात हुई। दोनों पीड़ित की उम्र 15 से 16 साल है। दोनों रिश्ते में चचेरी बहनें हैं। दोनों दशहरा मेला से घर लौट रही थीं, तभी सूनसान रास्ते में 6 लड़कों ने उन्हें घेर लिया। उनके साथ दरिंदगी भरी वारदात को अंजाम दिया।

घर पहुंचकर लड़कियों ने अपने साथ हुई बदसलूकी के बारे में बताया। इसके बाद माता-पिता ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

झारखंड के कोडरमा ज़िले से एक्सीडेंट की घटना भी सामने आई है। सोमवार को एक निजी बस के पलट जाने से 14 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 4.30 बजे सतगावां थाना क्षेत्र के अंगार मोड़ के पास हुआ, जब बस चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया।