झारखंड में 500 रुपए के चक्कर में गई महिला की जान, उधारी नहीं लौटाने पर मरे हुए शख्स को दे रही थी गालियां
अधिकारी ने आगे बताया कि पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई खून से सनी लाठियां, घटनास्थल से खून के धब्बे वाली मिट्टी, चूड़ी का एक टुकड़ा और आरोपी रघु गोप की खून से सनी जींस भी बरामद कर ली है।
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 500 रुपए के विवाद में 41 वर्षीय महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस वारदात के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है।
उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (चक्रधरपुर) सैयद मुस्तफा हाशमी ने शनिवार को वारदात की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 11 नवंबर की आधी रात के आसपास सोनुआ थाना क्षेत्र के हादिमारा गांव में हुई। उस समय सभी आरोपी रीना गोप (32) के घर के बाहर आग के पास बैठे हुए थे। रीना के पति का हाल ही में निधन हो गया था।
500 रुपए की उधारी लौटाए बिना हुई शख्स की मौत
अधिकारी ने बताया कि आरोपी रीना के पति पांडु गोप के अंतिम संस्कार के बाद की रस्म 'मार्खी' पूरी करने के बाद आग ताप रहे थे, तभी पीड़िता जिंगी बांकिरा वहां पहुंची और उन्हें अपशब्द कहने लगी। SDOP ने बताया कि बांकिरा इस बात से नाराज थी कि रीना के दिवंगत पति पर उसके 500 रुपए बकाया थे और वह बिना पैसे लौटाए ही चल बसा था।
महिला मृतक को दे रही थी गालियां, भड़क गए लोग
उधर बांकिरा के इस तरह गालियां देने से वहां बैठे लोग भड़क गए, जिसके बाद बांकिरा ने वहां से भाग निकली और अपने घर के पीछे एक बाग में जाकर छिप गई, लेकिन आरोपियों ने उसका पीछा किया, उसे ढूंढ निकाला और उसके बाल पकड़कर उसे सड़क तक खींच लाए। इसके बाद उन्होंने लाठियों और घूंसों से उसे बुरी तरह पीटा।
महिला के सिर पर छह-सात बार किया लाठी से वार
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के जमीन पर गिर जाने के बाद भी आरोपियों में से एक कृष्णा गोप ने उसके सिर पर लाठी से छह-सात बार वार किया। इसी दौरान लगी गंभीर चोटों के कारण बांकिरा की मौत हो गई। वारदात के अगले दिन पीड़िता के बेटे प्रेम सिंह बांकिरा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया।
वारदात को लेकर पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया
हाशमी ने बताया कि वारदात की जानकारी मिलने के बाद मामले की जांच और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था। जिसके बाद टीम ने प्राप्त सबूतों के आधार पर सूरज गोप (25), रघु गोप (19), गुकुल गोप उर्फ लंगरू (26), रीना गोप (32), मधु गोप उर्फ कोचे, और मनोहरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले कृष्णा गोप को गिरफ्तार कर लिया।
अधिकारी ने आगे बताया कि पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई खून से सनी लाठियां, घटनास्थल से खून के धब्बे वाली मिट्टी, चूड़ी का एक टुकड़ा और रघु गोप की खून से सनी जींस भी बरामद की है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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