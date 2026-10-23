फादर बारला पर हमले की जांच को SIT गठित, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज
आरसी बालक मध्य विद्यालय, खूंटी के प्राचार्य फादर बेनेदिक्त बारला पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग ने आठ पुलिस पदाधिकारियों की एसआईटी गठित की है।
आरसी बालक मध्य विद्यालय, खूंटी के प्राचार्य फादर बेनेदिक्त बारला पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग ने आठ पुलिस पदाधिकारियों की एसआईटी गठित की है। एसआईटी में एएसपी अभियान क्रिस्टोफर केरकेट्टा, एसडीपीओ मंगल सिंह जामुदा सहित खूंटी, मारंगहादा और मुरहू के थाना प्रभारी शामिल हैं।
एसपी ने टीम को जल्द से जल्द जांच पूरी कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। पुलिस डॉग स्क्वायड, गुप्त सूचनाओं और तकनीकी माध्यमों की मदद ले रही है। स्कूल परिसर व आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर दो से तीन युवक दिखाई दिए हैं, जिनकी पहचान का प्रयास जारी है। मंगलवार रात स्कूल परिसर में ही फादर पर जानलेवा हमला हुआ था और बुधवार सुबह वे लहूलुहान हालत में मिले थे।
रांची के अस्पताल में चल रहा इलाज, हालत सुधरी
रांची में इलाजरत फादर बेनेदिक्त बारला की सेहत में निरंतर सुधार हो रहा है। वे अब खतरे से बाहर हैं। चिकित्सकों के अनुसार, उनका बीपी और शुगर लेवल सामान्य हो चुका है। सभी जरूरी जांच पूरी कर ली गई है। जख्मों की स्थिति का चिकित्सकीय आकलन करने के बाद आगे के इलाज पर निर्णय लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर