वर्दवान से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी से था संबंध, साहिबगंज में SIT ने छात्रा को किया गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल के वर्दवान में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल उर्फ हामिद मंडल से सम्पर्क रखने के आरोप में वहां की एसआइटी ने बरहड़वा से एक युवती को गिरफ्तार किया है।
पश्चिम बंगाल के वर्दवान में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल उर्फ हामिद मंडल से सम्पर्क रखने के आरोप में वहां की एसआइटी ने बरहड़वा से एक युवती को गिरफ्तार किया है। युवती स्थानीय कॉलेज में ग्रेजुएशन की छात्रा है। सोशल मीडिया के जरिये बीते करीब चार साल पहले उक्त युवती का सम्पर्क हमीम मंडल उर्फ हामिद मंडल से हुआ था। बाद में दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और इस दौरान कई बार आपस में मिलना जुलना हुआ। एसआईटी आरोपी युवती को अपने साथ ले गई है।
लड़की को साथ ले गई SIT
पश्चिम बंगाल एसआइटी युवती को अपने साथ वर्दवान ले गई है। पश्चिम बंगाल एसआइटी ने कथित गर्ल फ्रेंड की गिरफ्तारी बरहड़वा थाना पुलिस के सहयोग से किया है। एक वरीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार युवती ने संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल उर्फ हामिद मंडल और उससे जुड़े नेटवर्क के बारे में कई खुलासे किये हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
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