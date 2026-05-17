धनबाद में दर्दनाक घटना, सांप डंसने से सगे भाई-बहन की मौत
झारखंड के धनबाद में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के पूर्वी टुंडी उकमा पंचायत के कोरैया गांव में शुक्रवार की रात लगभग 12 बजे सगे मासूम भाई-बहन को जहरीले सांप ने डंस लिया। इससे दोनों की मौत हो गई।
झारखंड के धनबाद में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के पूर्वी टुंडी प्रखंड अंतर्गत उकमा पंचायत के कोरैया गांव में शुक्रवार की रात लगभग 12 बजे सगे मासूम भाई-बहन को जहरीले सांप ने डंस लिया। इससे दोनों की मौत हो गई।जानकारी के अनुसार कोरैया गांव की आदिवासी महिला सितोली सोरेन अपनी तीन संतानों महावीर सोरेन (12), महिमा सोरेन उर्फ माही (7) और रितेश सोरेन (3) के साथ मिट्टी और खपरैल के मकान में सोई हुई थी। बड़ा बेटा महावीर खटिया पर सोया था, जबकि सितोली अपने दोनों छोटे बच्चों महिमा और रितेश के साथ जमीन पर चटाई व केथा बिछाकर सोई हुई थी। ग्रामीणों का मानना है कि इसी दौरान महिमा सोरेन उर्फ माही व रितेश सोरेन को सांप ने डंस लिया।
अचानक रात 12 बजे के आसपास दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार के साथ पेट में तेज दर्द होने लगा। बदहवास मां ने तुरंत बगल के कमरे में सो रहे सास-ससुर को जगाया। देखते ही देखते दोनों बच्चों के मुंह से झाग आने लगा। शोर सुनकर पड़ोसी भी मौके पर जुट गए। ग्रामीण और परिजन करीब तीन-चार घंटे तक अपने स्तर से बच्चों को बचाने का प्रयास करते रहे। अंततः सुबह लगभग पांच बजे दोनों मूर्छित भाई-बहन को धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बच्चे के पिता सोमलाल सोरेन तमिलनाडु में मजदूरी करते हैं, जिन्हें घटना की सूचना दे दी गई है।
पोस्टमार्टम के लिए मुश्किल से राजी हुए परिजन
इस दुखद घटना की सूचना मिलते ही उकमा पंचायत की मुखिया सुनीता हेंब्रम, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष भीमलाल भंडारी, झामुमो कार्यकर्ता अभिराम मुर्मू, प्रभु हांसदा और कोरैया स्कूल के शिक्षक गांव पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया और आपदा प्रबंधन के तहत मिलने वाले मुआवजे की जानकारी दी। शुरुआत में मृत बच्चों की मां सितोली सोरेन पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी नहीं हो रही थी। इसके बाद पूर्वी टुंडी पुलिस और अंचल के सीआई चंदन कुमार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों और प्रबुद्ध लोगों ने परिजनों को समझाया कि सरकारी सहायता राशि के लिए पोस्टमार्टम अनिवार्य है। काफी समझाने के बाद परिजन राजी हुए, जिसके बाद कागजी प्रक्रिया पूरी कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेजा गया।
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