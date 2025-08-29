प्रॉपर्टी के लिए रिश्ते शर्मसार! बहन ने भाई पर लगा दिया झूठा रेप केस; बरी करते हुए क्या बोला कोर्ट

रांची में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बहन ने अपने चचेरे भाई पर प्रॉपर्टी के लिए रेप केस लगा दिया और उसे जेल हो गई। बाद में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया।

रांची संपत्ति विवाद में पोक्सो एक्ट दुरुपयोग का मामला अदालत में सुनवाई के दौरान सामने आया। संपत्ति विवाद को लेकर चचेरी बहन ने अपनी 10 साल की बेटी को हथियार बनाकर चचेरे भाई रमेश (नाम बदला हुआ) के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास का झूठा आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की थी। इस संबंध में इटकी थाना में 10 अप्रैल 2025 को चचेरे भाई के खिलाफ महिला ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद आरोपी ने कोर्ट में जज के सामने सरेंडर किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील मेघा नैया ने बड़ा खुलासा किया। कोर्ट ने पाया कि संपत्ति विवाद को लेकर चचेरी बहन ने अपनी 10 साल की बेटी को मोहरा बनाकर चचेरे भाई के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास का झूठा आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की गई थी। बच्ची ने अपनी मां के बहकावे में झूठा और मनगढ़त आरोप लगाई थी। रमेश एक निजी यूनिवर्सिटी के निर्माण स्थल पर सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। घटना के दिन उस समय वह ड्यूटी पर मौजूद था। वहीं, सीसीटीवी फुटेज, उपस्थिति रजिस्टर और विश्वविद्यालय प्रबंधन की रिपोर्ट से यह सिद्ध हुआ कि घटना के समय वह ड्यूटी पर तौनात था। इतना ही नहीं जांच के दौरान कई गवाहों ने घटना से इनकार किया था। बात सामने आई कि दोनों के बीच लंबे समय से पैतृक जमीन का विवाद चल रहा है।

अदालत ने क्या कहा विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव ने आदेश में कहा कि मामले में लगाए गए आरोप न केवल संदेहास्पद है, बल्कि जमीन विवाद के चलते आरोपी को झूठा फंसाने की कोशिश की गई है। मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए आरोपी को डिस्चार्ज स्तर पर ही बरी कर दिया गया। उपलब्ध साक्ष्य आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि नहीं पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट ने किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न या यौन हमले का समर्थन नहीं किया।

आरोपी की उपस्थिति जांच के दौरान पाया गया कि कथित घटना के समय, यानी 9 अप्रैल 2025 को रात 8 बजे, आरोपी अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के निर्माण स्थल पर ड्यूटी पर था। इस संबंध में पर्यवेक्षक विजय कुमार मिश्रा द्वारा जारी प्रमाण पत्र और सीसीटीवी फुटेज भी संलग्न किए गए थे।