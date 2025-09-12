SIR will start soon in jharkhand what CEO k ravi said कागज कर लें तैयार, झारखंड में भी होगा SIR; मुख्य चुनाव अधिकारी ने क्या बताया, Jharkhand Hindi News - Hindustan
बिहार में एसआईआर विवादों के बाद अब झारखंड में भी एसआईआर की शुरुआत होने वाली है। इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीFri, 12 Sep 2025 06:55 AM
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे देश में मतदाता सूची का एसआईआर किया जाना है। इसके तहत झारखंड में भी एसआईआर के लिए तैयारी की जा रही है। आयोग ने इसके लिए आवश्यक निर्देश दिया है, जिसे समय पर पूरा कर लेना है। के. रवि कुमार गुरुवार को सभी जिलों के ईआरओ, एईआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन माध्यम से बैठक कर रहे थे। इस मामले की जानकारी के बाद झारखंड कांग्रेस सतर्क हो गई है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी जिलों की ओर से 17 सितंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन पूरा करते हुए रिपोर्ट जमा करें। साथ ही 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची के मिलान का कार्य अविलंब सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अपने अधीनस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर, बीएलओ की ट्रेनिंग पूरी कर लें। के. रवि कुमार ने सभी जिलों के निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों को पीपीटी के माध्यम से मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान ध्यान में रखे जाने वाले बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी साझा की। कहा कि पदाधिकारी इस बात का भी ध्यान रखें कि एसआईआर के दौरान लोगों के बीच पूर्ण जानकारी मिले और स्वीप के माध्यम से उन्हें जागरूक करने का भी कार्य करें। इस अवसर पर उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर आदि उपस्थित थे।

झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 2003 में हुए विशेष पुनरीक्षण के बाद तैयार की गई मतदाता सूची की कॉपी सभी के लिए उपलब्ध करा दी गई है। यह सूची सीईओ, झारखंड की वेबसाइट के दिए गए लिंक पर आमलोगों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। राज्य के प्रत्येक मतदाता से अनुरोध है कि वह अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जांच लें।

वैसे मतदाता जो रोजगार या अन्य प्रायोजन से राज्य के बाहर निवास कर रहे हैं और वहां की मतदाता सूची में जुड़ चुके हैं, वे सबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध मतदाता सूची पर भी अपना नाम देख सकते हैं। इसके साथ ही राज्य में 18 सितंबर 2025 से 2003 के मतदाता सूची का प्रिंट कॉपी बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालयों में भी देखने के लिए उपलब्ध रहेगा।

झारखंड में एसआईआर को लेकर कांग्रेस सतर्क

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से देशभर में चलाए जाने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर झारखंड कांग्रेस सतर्क हो गई है। इसे लेकर झारखंड कांग्रेस की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार से मुलाकात की। इस शिष्टमंडल में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव और सांगठनिक कार्य प्रमुख सूर्यकांत शुक्ला शामिल थे।

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि पिछले दिनों जिस तरह से बिहार में एसआईआर का काम हुआ, उसे लेकर वहां के लोगों में काफी नाराजगी है। बिहार के 65 लाख से अधिक लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी आदेश आया, जिसमें पहचान पत्र के लिए आधार को भी जोड़ने का निर्देश दिया गया। इसके बावजूद जिस तरह से एसआईआर को लेकर बिहार के लोगों में नाराजगी है, उसे लेकर सभी चिंतित है। अब भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आगामी कुछ महीने में देशभर में एसएआईआर की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। इस प्रक्रिया की शुरू होने के पहले कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सतर्कता बरतना चाहती है, ताकि बिहार में जो गलतियां हुई हैं, उसे झारखंड में नहीं दोहराया जा सके। उन्होंने कहा कि झारखंड कांग्रेस की ओर से राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से 2003 में प्रकाशित मतदाता सूची की एक प्रति मांगी गई है, ताकि उसी को आधार मानकर आगामी एसआईआर के दौरान सभी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि जो मतदाता बाहर चले गए हैं या जिनका निधन हो गया है। उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जाना चाहिए, लेकिन एक भी ऐसे मतदाता का नाम नहीं छूटना चाहिए, जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त है।